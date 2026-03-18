Qatar lên án Israel tập kích mỏ khí lớn nhất của Iran

Thứ Tư, 21:29, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (18/3), giới chức Qatar đã ra tuyên bố chính thức cực lực lên án việc Israel tập kích mỏ khí lớn nhất tại Iran, coi đó là hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm.


Trong thông điệp trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari nhấn mạnh cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí Nam Pars của Iran, là hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm, bước leo thang quân sự nguy hiệm tại khu vực. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, việc nhắm vào hạ tầng năng lượng là mối đe dọa đối với an ninh năng lượng toàn cầu, cũng như với người dân và môi trường của khu vực.

qatar len an israel tap kich mo khi lon nhat cua iran hinh anh 1
Hậu quả một vụ tập kích tên lửa Iran vào thành phố Tel Aviv (Israel). Ảnh: AP.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar đưa ra ngay sau khi Israel tiến hành cuộc không kích vào mỏ khí đốt lớn nhất của Iran tại tỉnh Bushehr hồi sáng nay. Tehran phản ứng bằng thông báo sẽ tập kích vào hạ tầng năng lượng các nước Vùng Vịnh, trong đó có Qatar.

Theo các nhà phân tích A rập, việc tập kích hạ tầng năng lượng tại Iran là bước leo thang nguy hiểm, bởi nó có thể dẫn tới việc Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng cũng như hệ thống nhà máy khử mặn tại Vùng Vịnh. Hệ quả của nó có thể là quyết định đáp trả của các quốc gia khu vực, biến cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran, thành cuộc chiến giữa Iran và các nước láng giềng.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: tập kích mỏ khí Nam Pars an ninh năng lượng toàn cầu căng thẳng Vùng Vịnh xung đột Israel Iran tỉnh Bushehr leo thang quân sự
Tin liên quan

Israel nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib
Israel nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib

VOV.VN - Nhiều nguồn tin và hãng truyền thông cho hay, đêm 17/3 Israel đã ra tay tấn công nhằm vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib, người được coi là thân cận với tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Israel nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib

Israel nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib

VOV.VN - Nhiều nguồn tin và hãng truyền thông cho hay, đêm 17/3 Israel đã ra tay tấn công nhằm vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib, người được coi là thân cận với tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani
Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (18/3) đưa tin, Iran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để trả đũa việc ông Ali Larijani - thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - bị thiệt mạng.

Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani

Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (18/3) đưa tin, Iran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để trả đũa việc ông Ali Larijani - thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - bị thiệt mạng.

Israel tuyên bố sẽ truy tìm và “vô hiệu hóa” tân Lãnh tụ tối cao Iran
Israel tuyên bố sẽ truy tìm và “vô hiệu hóa” tân Lãnh tụ tối cao Iran

VOV.VN - Israel tuyên bố truy tìm và “vô hiệu hóa” Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đồng thời mở rộng tấn công lực lượng Basij.

Israel tuyên bố sẽ truy tìm và “vô hiệu hóa” tân Lãnh tụ tối cao Iran

Israel tuyên bố sẽ truy tìm và “vô hiệu hóa” tân Lãnh tụ tối cao Iran

VOV.VN - Israel tuyên bố truy tìm và “vô hiệu hóa” Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đồng thời mở rộng tấn công lực lượng Basij.

