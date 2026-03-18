Qatar lên án Israel tập kích mỏ khí lớn nhất của Iran



Trong thông điệp trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari nhấn mạnh cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí Nam Pars của Iran, là hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm, bước leo thang quân sự nguy hiệm tại khu vực. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, việc nhắm vào hạ tầng năng lượng là mối đe dọa đối với an ninh năng lượng toàn cầu, cũng như với người dân và môi trường của khu vực.

Hậu quả một vụ tập kích tên lửa Iran vào thành phố Tel Aviv (Israel). Ảnh: AP.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar đưa ra ngay sau khi Israel tiến hành cuộc không kích vào mỏ khí đốt lớn nhất của Iran tại tỉnh Bushehr hồi sáng nay. Tehran phản ứng bằng thông báo sẽ tập kích vào hạ tầng năng lượng các nước Vùng Vịnh, trong đó có Qatar.

Theo các nhà phân tích A rập, việc tập kích hạ tầng năng lượng tại Iran là bước leo thang nguy hiểm, bởi nó có thể dẫn tới việc Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng cũng như hệ thống nhà máy khử mặn tại Vùng Vịnh. Hệ quả của nó có thể là quyết định đáp trả của các quốc gia khu vực, biến cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran, thành cuộc chiến giữa Iran và các nước láng giềng.