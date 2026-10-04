Tổng thống Trump nói Mỹ đã mất 18 binh sĩ trong xung đột Iran

“Iran, chúng ta đã mất 18 người tuyệt vời, 18 người và chúng ta đã ở đó hơn 6 tháng rồi”, ông Trump nói trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở thành phố Mobile, bang Alabama.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc mít tinh tranh cử ở Trung tâm Mitchell tại Mobile, bang Alabama ngày 2/10 (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ cũng tìm cách làm rõ những phát ngôn trước đó về việc hoàn thành các mục tiêu của mình chống lại Iran trong vòng vài tuần. Ông cho biết mốc thời gian đó đề cập đến việc ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân.

“Tôi đã làm được, nhưng điều tôi nói là tôi sẽ làm cho họ không có vũ khí hạt nhân. Và tôi đã làm được điều đó chỉ trong một đêm. Máy bay ném bom B-2 đã tiêu diệt họ”, Tổng thống Trump tuyên bố. Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận rằng Iran sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại những thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ gây ra.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông dự đoán cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc “rất sớm” và dự đoán giá dầu sẽ giảm mạnh sau khi xung đột kết thúc. Ông Trump chỉ ra những khó khăn kinh tế của Iran và tuyên bố nước này đang trải qua lạm phát khoảng 310%.

“Nền kinh tế của họ đang xuống dốc không phanh. Họ chỉ có một thứ thực sự có. Đó là lạm phát. Họ đang có lạm phát khoảng 310%. Và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra,” ông Trump nói. “Nhưng ngay khi nó kết thúc, có lẽ ngay sau cuộc bầu cử. Nhưng ngay khi nó kết thúc, giá dầu sẽ giảm mạnh”. Sau đó, ông Trump quay lại với mốc thời gian, nói rằng cuộc chiến sẽ kết thúc “bằng cách này hay cách khác” và một lần nữa gợi ý rằng một giải pháp có thể đến ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Trump cũng cho biết giá dầu cuối cùng có thể giảm xuống dưới mức đã thấy trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông một khi cuộc xung đột kết thúc.