English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Trump nói Mỹ đã mất 18 binh sĩ trong xung đột Iran

Chủ Nhật, 08:05, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 2/10 cho biết 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 6 tháng qua với Iran, con số này được phản ánh trong các hạng mục thương vong riêng biệt của Lầu Năm Góc.

“Iran, chúng ta đã mất 18 người tuyệt vời, 18 người và chúng ta đã ở đó hơn 6 tháng rồi”, ông Trump nói trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở thành phố Mobile, bang Alabama.

tong thong trump noi my da mat 18 binh si trong xung dot iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc mít tinh tranh cử ở Trung tâm Mitchell tại Mobile, bang Alabama ngày 2/10 (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ cũng tìm cách làm rõ những phát ngôn trước đó về việc hoàn thành các mục tiêu của mình chống lại Iran trong vòng vài tuần. Ông cho biết mốc thời gian đó đề cập đến việc ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân.

“Tôi đã làm được, nhưng điều tôi nói là tôi sẽ làm cho họ không có vũ khí hạt nhân. Và tôi đã làm được điều đó chỉ trong một đêm. Máy bay ném bom B-2 đã tiêu diệt họ”, Tổng thống Trump tuyên bố. Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận rằng Iran sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại những thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ gây ra.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông dự đoán cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc “rất sớm” và dự đoán giá dầu sẽ giảm mạnh sau khi xung đột kết thúc. Ông Trump chỉ ra những khó khăn kinh tế của Iran và tuyên bố nước này đang trải qua lạm phát khoảng 310%.

“Nền kinh tế của họ đang xuống dốc không phanh. Họ chỉ có một thứ thực sự có. Đó là lạm phát. Họ đang có lạm phát khoảng 310%. Và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra,” ông Trump nói. “Nhưng ngay khi nó kết thúc, có lẽ ngay sau cuộc bầu cử. Nhưng ngay khi nó kết thúc, giá dầu sẽ giảm mạnh”. Sau đó, ông Trump quay lại với mốc thời gian, nói rằng cuộc chiến sẽ kết thúc “bằng cách này hay cách khác” và một lần nữa gợi ý rằng một giải pháp có thể đến ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Trump cũng cho biết giá dầu cuối cùng có thể giảm xuống dưới mức đã thấy trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông một khi cuộc xung đột kết thúc.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iraq khôi phục hoạt động bay với Iran sau 10 ngày gián đoạn
Iraq khôi phục hoạt động bay với Iran sau 10 ngày gián đoạn

VOV.VN - Sau 10 ngày tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Iran do lệnh cấm của Mỹ, sân bay quốc tế Najaf ở miền Trung Iraq dự kiến khôi phục hoạt động hàng không với Iran từ ngày 4/10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.

Iraq khôi phục hoạt động bay với Iran sau 10 ngày gián đoạn

Iraq khôi phục hoạt động bay với Iran sau 10 ngày gián đoạn

VOV.VN - Sau 10 ngày tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Iran do lệnh cấm của Mỹ, sân bay quốc tế Najaf ở miền Trung Iraq dự kiến khôi phục hoạt động hàng không với Iran từ ngày 4/10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.

Iran tấn công siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz
Iran tấn công siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin, một siêu tàu chở dầu đã bị tấn công và bốc cháy tại khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa.

Iran tấn công siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Iran tấn công siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin, một siêu tàu chở dầu đã bị tấn công và bốc cháy tại khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa.

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Giá dầu tăng khi đàm phán Mỹ - Iran đình trệ
Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Giá dầu tăng khi đàm phán Mỹ - Iran đình trệ

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (1/10 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 91 cent/thùng, tương đương 0,9%, lên mức 103,50 USD/thùng. Dầu thô WTI chốt ở mức 90,42 USD/thùng, tăng 1,04 USD/thùng, tương đương tăng 1,2%.

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Giá dầu tăng khi đàm phán Mỹ - Iran đình trệ

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Giá dầu tăng khi đàm phán Mỹ - Iran đình trệ

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (1/10 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 91 cent/thùng, tương đương 0,9%, lên mức 103,50 USD/thùng. Dầu thô WTI chốt ở mức 90,42 USD/thùng, tăng 1,04 USD/thùng, tương đương tăng 1,2%.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ