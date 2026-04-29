Iran tiếp tục cảnh báo Mỹ, đồng nội tệ Iran xuống thấp kỷ lục

Thứ Tư, 20:50, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 29/4 khẳng định, nước này vẫn trong tình trạng chiến tranh, cảnh báo xung đột có thể tái bùng phát bất kỳ lúc nào.


Theo một người phát ngôn quân đội Iran, các lực lượng vũ trang nước này vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng phương án tác chiến trên cơ sở nhận định xung đột có thể tái phát bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về phương án tác chiến không được đề cập.

Trước đó, lãnh đạo Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/4 cảnh báo lực lượng này đã chuẩn bị "chiến thuật bất ngờ", trong trường hợp Mỹ tiếp tục động binh.

Cảnh báo của giới chức quân sự Iran đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn trong tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Hải quân Mỹ tiếp tục phong tỏa hệ thống cảng và bờ biển của Iran, đồng thời triển khai thêm nhiều khí tài hạng nặng đến khu vực. Tại chiến trường Lebanon, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah, thường xuyên phát động tấn công nhằm vào nhau, dù đang trong tình trạng ngừng bắn. Iran luôn coi Lebanon là một phần của lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực giữa Mỹ và Iran.

iran tiep tuc canh bao my, dong noi te iran xuong thap ky luc hinh anh 1
Tên lửa tầm nhiệt của Iran thách thức ưu thế không quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Trên mặt trận ngoại giao, Mỹ cũng liên tục gia tăng sức ép lên Iran. Ngày 28/4, Bộ Tài chính Mỹ công bố biện pháp trừng phạt với 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ hệ thống tài chính Iran. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với lệnh phong tỏa mở rộng hơn, nếu không chấp nhận tiến tới thỏa thuận.

Về tình hình tại Iran, một số báo cáo hôm nay cho biết, tỷ giá đồng nội tệ rial của Iran đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD. Theo đó, tại thị trường chợ đen Iran, một USD đổi được được 1,8 triệu đồng rial. Tỷ giá thời điểm trước khi đột nổ ra là một USD đổi được 1,7 triệu rial. Chiến sự cũng khiến Iran đối mặt nhiều thách thức nghiêm trọng khác như hoạt động sản xuất kinh tế suy giảm mạnh, số người thất nghiệp tăng vọt hay không gian lưu trữ dầu thô bắt đầu cạn kiệt.

Bá Thi/VOV-Ai Cập
Quân đội Iran tiết lộ lý do không đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Touska
Quân đội Iran tiết lộ lý do không đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Touska

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 20/6 tiết lộ lý do các lực lượng nước này không đáp trả lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khi họ tấn công một tàu của Iran ở Vịnh Oman.

Hormuz dậy sóng: Iran tung hạm đội “tàu muỗi” đối đầu hải quân Mỹ
Hormuz dậy sóng: Iran tung hạm đội “tàu muỗi” đối đầu hải quân Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang tăng cường sử dụng các hạm đội tàu tấn công cỡ nhỏ, tốc độ cao - thường được gọi là “hạm đội tàu muỗi” - để thể hiện sức mạnh và đe dọa hoạt động hàng hải của Washington tại khu vực.

Quân đội Iran cảnh báo đáp trả sau vụ Mỹ bắt giữ tàu chở hàng
Quân đội Iran cảnh báo đáp trả sau vụ Mỹ bắt giữ tàu chở hàng

VOV.VN - Quân đội Iran cảnh báo sẽ có hành động đáp trả sau khi lực lượng Mỹ nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman hôm 19/4.

