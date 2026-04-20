Quân đội Iran cảnh báo đáp trả sau vụ Mỹ bắt giữ tàu chở hàng

Thứ Hai, 05:49, 20/04/2026
VOV.VN - Quân đội Iran cảnh báo sẽ có hành động đáp trả sau khi lực lượng Mỹ nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman hôm 19/4.

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đăng tải trên Telegram, quân đội nước này cáo buộc “Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp biển trên tuyến hàng hải quốc tế khi tấn công một tàu thương mại của Iran tại vùng Biển Oman”.

Ảnh minh họa: Reuters

Quân đội Iran cho biết, phía Mỹ đã phá hủy thiết bị dẫn đường của con tàu và triển khai binh sĩ lên boong tàu, đồng thời cáo buộc "thực chất đây là hành động gây hấn nhằm vào con tàu".

“Chúng tôi cảnh báo, Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm phản ứng và tiến hành đáp trả đối với hành vi cướp biển có vũ trang của Mỹ”, tuyên bố trên kết luận. Phía Mỹ cho biết đã nổ súng vào con tàu và tiến hành bắt giữ sau khi tàu này vượt qua ranh giới phong tỏa bất chấp nhiều cảnh báo.

Giá dầu thế giới tăng trong ngày 19/4 khi Iran một lần nữa hạn chế phần lớn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran sắp hết hiệu lực vào thứ Tư (22/4).

Giá dầu Brent tăng khoảng 7% lên 96,88 USD/thùng, sau khi chốt phiên ngày 17/4 ở mức thấp nhất kể từ 10/3, thời điểm xuất hiện thông tin Iran sẽ mở lại eo biển. Giá dầu thô Mỹ cũng tăng 7%, lên 90,33 USD/thùng.

Tuy nhiên, đến 18/4, Iran thông báo tái đóng cửa tuyến đường thủy này đối với phần lớn hoạt động hàng hải, cáo buộc Mỹ “vi phạm lòng tin”. Sau đó, Hải quân Mỹ đã nổ súng và bắt giữ một tàu hàng treo cờ Iran tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa tại Vịnh Oman, làm gia tăng thêm căng thẳng liên quan đến an ninh hàng hải trong khu vực. Dữ liệu theo dõi cho thấy không có tàu chở dầu nào đi qua eo biển Hormuz trong ngày 19/4.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: quân đội Iran Iran cảnh báo Iran đáp trả Mỹ bắt giữ tàu chở hàng tàu chở hàng Iran cuộc chiến Iran đàm phán Mỹ Iran
Tin liên quan

Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz
Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Mỹ cho biết đã cưỡng chế bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran khi con tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz hôm 19/4. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi Washington bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran vào tuần trước.

Nóng thế giới ngày 20/4: Xung đột Mỹ - Iran chứa đựng nhiều yếu tố khó lường
Nóng thế giới ngày 20/4: Xung đột Mỹ - Iran chứa đựng nhiều yếu tố khó lường

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 20/4/2026): Tehran từ chối giao nộp urani làm giàu cho Washington; Iran đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và nổ súng vào tàu thuyền qua đây; Đàm phán Mỹ - Iran tiến triển bất chấp thực địa…

Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran
Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran

VOV.VN - Nhà Trắng cho hay, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu chuyến đi đến Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran trong bối cảnh tình hình Hormuz vẫn rất căng thẳng.

