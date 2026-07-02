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Iran tiếp tục tuyên bố không đàm phán với Mỹ về tên lửa đạn đạo

Thứ Năm, 09:28, 02/07/2026
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VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran hôm 2/7 khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo của nước này là lằn ranh đỏ và không bao giờ nằm trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.

Tuyên bố của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ebn al-Reza nêu rõ vấn đề quốc phòng, tên lửa và năng lực máy bay không người lái, là lằn rành đỏ về an ninh quốc gia của Iran. Đây không phải là những chủ đề có thể đàm phán với Mỹ, bất kể là ở hiện tại hay trong tương lai.

iran tiep tuc tuyen bo khong dam phan voi my ve ten lua dan dao hinh anh 1
Iran phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh: AP

Iran được đánh giá là quốc gia có kho tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vũ trang mạnh hàng đầu khu vực, dù số lượng chính xác chưa từng được công bố. Ngày 28/2/2026, viện lý do loại bỏ mối đe dọa tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, liên quân Mỹ - Israel đã phát động chiến dịch tập kích ồ ạt vào Iran, khơi mào cho cuộc chiến thảm khốc kéo dài hơn 4 tháng qua trên toàn Trung Đông.

Thời gian gần đây, khi hòa đàm Mỹ-Iran đạt được tiến triển, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran cũng cần có tên lửa đạn đạo để tự vệ. Tuy nhiên, về phía Israel, giới chức nước này cảnh báo năng lực tên lửa đạn đạo của Iran vẫn là mối uy hiếp nguy hiểm đối với an ninh của Israel cũng như toàn khu vực.

Bá Thi/VOV-Cairo
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