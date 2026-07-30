Thời sự quốc tế trưa 30/7: 4 binh sĩ Iran tử nạn khi Mỹ - Saudi Arabia tập kích

Pakistan bác bỏ thông tin cho phép vận chuyển tên lửa của Trung Quốc tới Iran

VOV.VN - Hôm qua (29/7), quân đội Pakistan đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này sẽ cho phép quá cảnh lô hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc chuyển tới Iran, khẳng định đây là những cáo buộc vô căn cứ.