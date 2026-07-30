Thời sự quốc tế trưa 30/7: 4 binh sĩ Iran tử nạn khi Mỹ - Saudi Arabia tập kích

>>> Xem thêm: Mỹ mở lại chiến dịch không kích: Nổ lớn tại nhiều khu vực trên khắp Iran
VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ đang tiến hành tập kích các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ một ngày trước đó.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Một quan chức Iran vừa cho biết bốn thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia vào Iraq hôm 29/7.
VOV.VN - Một quan chức Iran vừa cho biết bốn thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia vào Iraq hôm 29/7.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa cho hay, Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran sau vụ tấn công mới nhất của Iran nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Jordan.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa cho hay, Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran sau vụ tấn công mới nhất của Iran nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Jordan.
VOV.VN - Hôm qua (29/7), quân đội Pakistan đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này sẽ cho phép quá cảnh lô hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc chuyển tới Iran, khẳng định đây là những cáo buộc vô căn cứ.
VOV.VN - Hôm qua (29/7), quân đội Pakistan đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này sẽ cho phép quá cảnh lô hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc chuyển tới Iran, khẳng định đây là những cáo buộc vô căn cứ.