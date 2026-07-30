Ông Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ đánh trả Iran thật mạnh

Tổng thống Mỹ nói về Iran với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 29/7: “Họ đã xin lỗi rồi, nhưng, các bạn biết đấy, chúng ta phải giáng cho họ một đòn nữa. Đến lượt chúng ta rồi, và chúng ta sẽ xem liệu có đạt được thỏa thuận nào đó hay không. Nhưng chúng ta sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ. Họ biết điều đó sắp xảy ra”.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

“Họ đang yêu cầu chúng ta đừng làm điều đó,” ông Trump nói về sự trả đũa của Mỹ. “Nhưng dù sao họ cũng đã tấn công, nên giờ đến lượt chúng ta”.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giao Iran hôm 28/7 tuyên bố đã bắn một số tên lửa đạn đạo vào một căn cứ không quân và một trung tâm quân sự của Mỹ ở Jordan. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn được nhiều tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Trump cho rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi một phe phái khác trong giới lãnh đạo Iran chứ không phải các quan chức mà Mỹ đang đàm phán.