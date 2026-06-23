Iran tiếp tục tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz

Tuyên bố được Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf đưa ra và được nhiều nguồn tin Iran trích dẫn. Ông Qalibaf nhấn mạnh eo biển Hormuz thuộc quyền quản lý của Iran, phù hợp với luật pháp quốc tế. Vùng biển này không bao giờ có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Press TV

Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Iran được đưa ra chỉ một ngày sau khi Iran và Mỹ kết thúc vòng đàm phán chính thức đầu tiên tại Thụy Sĩ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo Washington có thể sẽ thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nếu Mỹ và Iran không thể đạt thỏa thuận.

Liên quan tiến trình đàm phán, truyền thông nhà nước Iran sáng nay cho biết các cuộc thảo luận kỹ thuật Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ, đã kết thúc. Hai bên nhất trí thành lập 4 nhóm chuyên trách làm việc về các vấn đề gồm Dỡ bỏ trừng phạt; Hạt nhân; Tái thiết và Phát triển kinh tế; Giám sát và Thực thi thỏa thuận. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan chưa được công bố. Phía Mỹ cũng chưa xác nhận bước đi này.

Về triển vọng đàm phán, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay cảnh báo thành công của tiến trình này phụ thuộc hoàn toàn vào việc Mỹ tuân thủ và thực thi các cam kết đã thống nhất. Ông Pezeshkian nhấn mạnh những tuyên bố và phát ngôn nằm ngoài khuôn khổ đã thống nhất, đều không giúp ích cho đàm phán.

Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sỹ trong hai ngày 21 và 22/6, Mỹ và Iran đã đạt được một số thống nhất quan trọng, trong đó có lộ trình đàm phán 60 ngày về kết thúc hoàn toàn chiến tranh, thành lập Ủy ban Cấp cao về giám sát đàm phán và thiết lập đường dây liên lạc về tránh đụng độ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, trong vấn đề hạt nhân, hai bên đang đưa ra những phát ngôn trái chiều nhau. Phía Mỹ khẳng định Iran đã chấp thuận sự giám sát dài hạn và chặt chẽ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đối với các cơ sở hạt nhân. Trong khi đó, Tehran khẳng định chưa thảo luận hay đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan vấn đề hạt nhân, bao gồm việc chấp nhận cho thanh sát viên IAEA trở lại Iran.