Iran tiết lộ phản hồi về các đề xuất ngừng bắn gần đây

Ông Esmaeil Baghaei nhấn mạnh, các cuộc đàm phán "không thể song hành với tối hậu thư hay các lời đe dọa sử dụng hành vi bị coi là tội ác chiến tranh".

Phát biểu tại họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran đã đưa ra một bộ yêu cầu dựa trên lợi ích quốc gia và đã chuyển qua các kênh trung gian. Ông cũng cho biết các đề xuất trước đó từ Mỹ, bao gồm kế hoạch 15 điểm, đã bị Iran bác bỏ vì bị coi là “đòi hỏi quá đáng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Mehr News Agency

“Iran không ngần ngại nêu rõ những yêu cầu mà chúng tôi cho là chính đáng. Điều đó không nên bị hiểu là dấu hiệu của sự nhượng bộ, mà là biểu hiện của sự tự tin trong việc bảo vệ lập trường của mình”, ông Baghaei nhấn mạnh. Trả lời câu hỏi về các nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, ông Baghaei cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng các phương án phản hồi của riêng mình” và sẽ công bố chi tiết vào thời điểm thích hợp.

Trước đó, một nguồn thạo tin tiết lộ, Iran và Mỹ đã nhận được một kế hoạch nhằm chấm dứt các hành động thù địch, có thể có hiệu lực ngay trong ngày 6/4 và mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Theo nguồn tin này, một khuôn khổ chấm dứt xung đột đã được Pakistan xây dựng và chuyển tới Iran và Mỹ trong đêm, với cách tiếp cận hai giai đoạn: trước mắt là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, sau đó tiến tới một thỏa thuận toàn diện hơn.