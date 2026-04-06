中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ - Iran và các bên trung gian xem xét thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày

Thứ Hai, 11:37, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Axios ngày 5/4, Mỹ và Iran cùng các bên trung gian trong khu vực đang thảo luận về khung thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 45 ngày.

Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đa phương nhằm thiết lập nền tảng cho một giải pháp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, dựa trên thông tin từ bốn quan chức am hiểu tiến trình đàm phán tại Mỹ, Israel và khu vực.

Hiện Reuters chưa thể xác minh độc lập các chi tiết trên, trong khi Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa đưa ra phản hồi trước các đề nghị bình luận.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Theo nội dung được tiết lộ, các bên trung gian đang xây dựng một lộ trình hai giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến là một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày, trong khoảng thời gian này, các bên sẽ tiếp tục thương lượng nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Nếu cần thêm thời gian, lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn để duy trì đà đối thoại.

Giai đoạn thứ hai sẽ hướng tới một thỏa thuận toàn diện nhằm chính thức khép lại xung đột.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran buộc phải mở lại Eo biển Hormuz trước ngày 7/4. Ông Trump khẳng định nếu tuyến hàng hải huyết mạch này không được thông suốt đúng hạn, quân đội Mỹ sẽ triển khai các cuộc không kích nhắm thẳng vào hệ thống cầu cống và nhà máy điện của Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump đặt thời hạn chót ngày 6/4 cho Iran mở lại eo biển Hormuz sau nhiều lần gia hạn trong bối cảnh có nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng nhưng chưa đạt đột phá.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: xung đột trung đông mỹ iran israel mở lại eo biển hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/4 dường như đã đặt ra một thời hạn mới cho phản ứng quân sự của Mỹ nếu Iran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội, ông viết: “Thứ Ba (7/4), 20h giờ tối, giờ miền Đông!”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/4 dường như đã đặt ra một thời hạn mới cho phản ứng quân sự của Mỹ nếu Iran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội, ông viết: “Thứ Ba (7/4), 20h giờ tối, giờ miền Đông!”

Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo rủi ro với Mỹ sau tối hậu thư của ông Trump

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf hôm 5/4 cảnh báo rằng các hành động của Mỹ có thể khiến tình hình tại khu vực trở nên căng thẳng.

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf hôm 5/4 cảnh báo rằng các hành động của Mỹ có thể khiến tình hình tại khu vực trở nên căng thẳng.

Mỹ cáo buộc lực lượng liên kết Iran tấn công các nhà ngoại giao tại Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/4 cho biết các nhóm dân quân liên kết với Iran đã nhắm mục tiêu vào các nhà ngoại giao và cơ sở của Mỹ tại Iraq trong hai vụ tấn công đêm 5/4, giữa bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn diễn ra.

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/4 cho biết các nhóm dân quân liên kết với Iran đã nhắm mục tiêu vào các nhà ngoại giao và cơ sở của Mỹ tại Iraq trong hai vụ tấn công đêm 5/4, giữa bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn diễn ra.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ