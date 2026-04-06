Mỹ - Iran và các bên trung gian xem xét thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày

Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đa phương nhằm thiết lập nền tảng cho một giải pháp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, dựa trên thông tin từ bốn quan chức am hiểu tiến trình đàm phán tại Mỹ, Israel và khu vực.

Hiện Reuters chưa thể xác minh độc lập các chi tiết trên, trong khi Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa đưa ra phản hồi trước các đề nghị bình luận.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Theo nội dung được tiết lộ, các bên trung gian đang xây dựng một lộ trình hai giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến là một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày, trong khoảng thời gian này, các bên sẽ tiếp tục thương lượng nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Nếu cần thêm thời gian, lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn để duy trì đà đối thoại.

Giai đoạn thứ hai sẽ hướng tới một thỏa thuận toàn diện nhằm chính thức khép lại xung đột.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran buộc phải mở lại Eo biển Hormuz trước ngày 7/4. Ông Trump khẳng định nếu tuyến hàng hải huyết mạch này không được thông suốt đúng hạn, quân đội Mỹ sẽ triển khai các cuộc không kích nhắm thẳng vào hệ thống cầu cống và nhà máy điện của Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump đặt thời hạn chót ngày 6/4 cho Iran mở lại eo biển Hormuz sau nhiều lần gia hạn trong bối cảnh có nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng nhưng chưa đạt đột phá.