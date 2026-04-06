中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lãnh đạo tình báo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng

Thứ Hai, 15:30, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran ngày 6/4 đưa tin người đứng đầu cơ quan tình báo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Majid Khademi đã thiệt mạng trong một vụ tấn công.

Thiếu tướng Majid Khademi đã thiệt mạng trong vụ tấn công mà IRGC cáo buộc do Mỹ và Israel tiến hành. Ngay sau đó, Israel thừa nhận nước này đứng sau vụ hạ sát người đứng đầu cơ quan tình báo của IRGC.

Người đứng đầu cơ quan tình báo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Majid Khademi. Ảnh: Wikipedia

Theo thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đưa ra: “Giới lãnh đạo Iran hiện phải sống trong cảm giác bị nhắm mục tiêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng họ từng người một".

Ông Katz cũng cho biết Israel đã “gây thiệt hại nghiêm trọng” đối với các ngành công nghiệp thép và hóa dầu của Iran.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy yếu hạ tầng quốc gia , từng bước dẫn tới sự xói mòn và sụp đổ chế độ của Iran, cũng như năng lực thúc đẩy các hoạt động tấn công nhằm vào Nhà nước Israel", Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về địa điểm ông Khademi bị sát hại. Tuy nhiên, vào rạng sáng cùng ngày, nhiều đợt không kích đã nhằm vào các khu dân cư xung quanh thủ đô Tehran. Ông Khademi mới đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tình báo của IRGC sau khi Tướng Mohammad Kazemi thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Tổ chức tình báo của IRGC nắm giữ quyền lực lớn trong nội bộ Iran và chỉ chịu trách nhiệm trước Lãnh tụ Tối cao của nước này.

Hôm 30/3, Iran cũng xác nhận ông Alireza Tangsiri - Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC đã thiệt mạng. Ông Alireza Tangsiri là một trong những nhân vật quân sự có ảnh hưởng lớn và theo đường lối cứng rắn tại Iran. Dưới sự lãnh đạo của ông, Iran tập trung mở rộng năng lực hải quân, tăng cường phối hợp trong IRGC, cũng như củng cố hệ thống giám sát và tên lửa.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Tag: lãnh đạo tình báo Iran IRGC Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tướng Iran thiệt mạng cuộc chiến Iran Israel nhận trách nhiệm đàm phán Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 6/4: Iran công bố thông tin gây sốc về phi công Mỹ gặp nạn
Toàn cảnh quốc tế trưa 6/4: Iran công bố thông tin gây sốc về phi công Mỹ gặp nạn

VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố chiến dịch cứu phi công Mỹ tại Isfahan đã thất bại hoàn toàn, trái ngược với khẳng định của Tổng thống Trump rằng phi công đã được giải cứu an toàn.

Mỹ - Iran và các bên trung gian xem xét thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày
Mỹ - Iran và các bên trung gian xem xét thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Axios ngày 5/4, Mỹ và Iran cùng các bên trung gian trong khu vực đang thảo luận về khung thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 45 ngày.

Khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” trong chiến dịch giải cứu của Mỹ tại Iran
Khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” trong chiến dịch giải cứu của Mỹ tại Iran

VOV.VN - Chiến dịch giải cứu được tính toán gần như hoàn hảo của Mỹ đã bất ngờ rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi sự cố kỹ thuật khiến hàng trăm binh sĩ mắc kẹt bên trong lãnh thổ Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ