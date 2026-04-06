Iran và Mỹ nhận được đề xuất ngừng bắn ngay lập tức

Thứ Hai, 15:02, 06/04/2026
VOV.VN - Iran và Mỹ đã nhận được một kế hoạch nhằm chấm dứt các hành động thù địch, có thể có hiệu lực ngay trong ngày 6/4 và mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, một nguồn thạo tin tiết lộ.

Theo nguồn tin này, một khuôn khổ chấm dứt xung đột đã được Pakistan xây dựng và chuyển tới Iran và Mỹ trong đêm, với cách tiếp cận hai giai đoạn: trước mắt là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, sau đó tiến tới một thỏa thuận toàn diện hơn.

“Tất cả các nội dung cần được thống nhất ngay trong hôm nay", nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng thỏa thuận ban đầu sẽ được thiết lập dưới dạng một biên bản ghi nhớ (MoU), hoàn tất bằng phương thức điện tử thông qua Pakistan - kênh liên lạc duy nhất trong các cuộc đàm phán hiện nay.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, hôm 5/4, Axios dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ, Israel và khu vực đưa tin Mỹ, Iran cùng các bên trung gian khu vực đang thảo luận về khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày, như một phần của thỏa thuận hai giai đoạn có thể dẫn tới chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến. Theo nguồn tin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan - Thống chế Asim Munir, đã duy trì liên lạc “suốt đêm” với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.

Theo đề xuất, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời mở lại eo biển Hormuz, với thời gian khoảng 15 - 20 ngày để hoàn tất một thỏa thuận rộng hơn. Thỏa thuận này, tạm thời được gọi là Hiệp định Islamabad, dự kiến bao gồm một khuôn khổ khu vực đối với eo biển, cùng các cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng diễn ra tại Islamabad. Hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía Mỹ và Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan - ông Tahir Andrabi từ chối bình luận.

Các quan chức Iran trước đó cho hay Tehran đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn lâu dài kèm theo các đảm bảo rằng họ không bị Mỹ và Israel tấn công trở lại. Iran cũng xác nhận đã nhận được các thông điệp trung gian từ Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Theo nguồn tin, thỏa thuận cuối cùng dự kiến sẽ bao gồm cam kết của Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, đổi lại là việc nới lỏng các lệnh trừng phạt và giải phóng các tài sản bị đóng băng. Tuy nhiên, hai nguồn tin từ Pakistan cho biết Iran vẫn chưa đưa ra cam kết, dù các nỗ lực tiếp xúc ở cả cấp dân sự và quân sự đã được tăng cường.

“Iran vẫn chưa phản hồi", một nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng các đề xuất về lệnh ngừng bắn tạm thời do Pakistan, Trung Quốc và Mỹ hậu thuẫn cho đến nay vẫn chưa nhận được sự đồng thuận. 

Nỗ lực ngoại giao mới nhất diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai gây sức ép yêu cầu nhanh chóng chấm dứt xung đột, cảnh báo về những hệ quả nếu không đạt được lệnh ngừng bắn trong thời gian ngắn. Cuộc xung đột cũng đang làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng, khi giới giao dịch theo dõi sát sao mọi diễn biến có thể ảnh hưởng tới dòng chảy dầu mỏ qua eo biển chiến lược này.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
