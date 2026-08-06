Iran tranh thủ “khoảng ngừng” giao tranh với Mỹ để củng cố sức mạnh quân sự

Trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn đang được xúc tiến, giới chức quân sự Iran cho biết nước này đã tận dụng tối đa thời gian ngừng bắn để tăng cường năng lực quốc phòng và chuẩn bị cho khả năng xung đột có thể tái diễn.

Tên lửa được Iran trưng bày trong dịp kỷ niệm lần thứ 47 Cách mạng Hồi giáo tại Tehran hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cho biết các lực lượng vũ trang đã “tận dụng tối đa mọi thời điểm của lệnh ngừng bắn” để củng cố sức mạnh quân sự.

Theo ông Akraminia, trong thời gian này, Iran tập trung đưa các loại vũ khí hiện có vào biên chế, tiếp nhận các trang thiết bị mới, sửa chữa các hệ thống bị hư hại trong chiến sự, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, chế tạo các khí tài mới.

Quan chức quân đội Iran cũng tiết lộ các mẫu UAV thế hệ mới đã được sử dụng trong chiến đấu; song chưa công bố thông số kỹ thuật và cho biết sẽ công bố vào thời điểm thích hợp.

Đẩy mạnh sản xuất tên lửa và UAV

Tháng 7, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ebn-e Reza cho biết hoạt động sản xuất tên lửa và máy bay không người lái “không ngừng lại dù chỉ một ngày” trong suốt thời gian giao tranh.

Theo ông, năng lực sản xuất UAV hiện đã đạt mức cao gấp ba lần so với trước khi chiến sự bùng phát, mặc dù không công bố số liệu cụ thể.

Ông cũng khẳng định việc nhiều chỉ huy cấp cao thiệt mạng không làm suy giảm khả năng tác chiến của quân đội Iran. Ngược lại, các lực lượng vũ trang vẫn duy trì được sự thống nhất chỉ huy và tạo ra nhiều bất ngờ trên chiến trường nhờ tốc độ triển khai, khả năng chủ động và năng lực tác chiến.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra đánh giá tương tự.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi cho biết sản lượng tên lửa của Iran đã gia tăng trong thời gian ngừng bắn, đồng thời độ chính xác của các loại tên lửa cũng được cải thiện nhờ những kinh nghiệm thu được từ thực chiến.

Tuy nhiên, IRGC không tiết lộ quy mô kho dự trữ tên lửa, UAV cũng như mức độ thiệt hại đối với các cơ sở sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không sau các đợt không kích của Mỹ và Israel.

Dựa vào nội lực

Điểm đáng chú ý là việc củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu của Iran dựa chú yếu vào năng lực sản xuất trong nước.

UAV nội địa Mohajer-10 do Iran tự sản xuất tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army-2024.

Theo một số thông tin do truyền thông Mỹ đăng tải hồi tháng 6, Iran vẫn duy trì khoảng 70% kho tên lửa và 40% lực lượng UAV so với trước chiến tranh. Nếu các số liệu này chính xác, Tehran vẫn còn đủ nguồn lực để duy trì các hoạt động tác chiến bất đối xứng tại eo biển Hormuz và các khu vực khác trong nhiều tháng.

Trong khi đó, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, máy bay có người lái và không người lái của Mỹ, Israel cùng một số quốc gia trong khu vực đã thực hiện hàng nghìn phi vụ trong không phận Iran.

Mặc dù mạng lưới phòng không được đánh giá đã suy yếu đáng kể, quân đội Iran và IRGC cho biết vẫn bắn hạ được nhiều tên lửa hành trình cùng các UAV trinh sát và tấn công như MQ-9, MQ-1 và UAV cảm tử Lucas của quân đội Mỹ tại khu vực miền Nam Iran.

Ông Hossein Kanani Moghaddam, cựu chỉ huy cấp cao của IRGC, khẳng định hàng nghìn cuộc không kích của Mỹ và Israel không thể làm tê liệt năng lực quân sự của Iran.

Theo ông, Iran đang tiếp tục cải tiến các dòng tên lửa hiện có, nâng tầm bắn và sức công phá của đầu đạn, đồng thời duy trì các kho dự trữ lớn trong hệ thống căn cứ ngầm trên khắp cả nước. Điều này giúp Tehran vẫn đứng vững và đáp trả Mỹ gần như tức thời.

“Nhiều bộ phận mới của các căn cứ tên lửa và UAV ngầm đang từng bước được đưa vào hoạt động”, ông Kanani Moghaddam cho biết; đồng thời nhận định đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải dè chừng, nhiều lần hủy kế hoạch mở rộng các đòn tấn công nhằm vào Iran.

Theo các nguồn tin, lực lượng IRGC tiếp tục gia tăng hoạt động kiểm soát hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi các thỏa thuận ngừng bắn gặp trở ngại. Iran cho phép một số tàu đi qua tuyến hàng hải phía Bắc trong vùng lãnh hải của mình sau khi có sự phối hợp với Baghdad, trong khi tiếp tục cảnh báo tuyến hàng hải phía Nam qua vùng biển Oman không bảo đảm an toàn trong điều kiện chiến sự.

Ông Kanani Moghaddam cho rằng ngay cả khi Mỹ mở chiến dịch đổ bộ và tạm thời kiểm soát một số đảo phía Nam Iran, Tehran vẫn có đủ khả năng giành lại các khu vực này.

“Eo biển Hormuz sẽ không thể được mở lại bằng sức mạnh quân sự”, ông nhấn mạnh.