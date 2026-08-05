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Ông Trump nói Hormuz sẽ sớm được mở lại, cảnh báo tấn công Iran rất mạnh

Thứ Tư, 14:30, 05/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa cho giao thông hàng hải.

"Eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa, hoặc họ [Iran – ND] sẽ bị tấn công rất mạnh và sau đó eo biển sẽ được mở cửa", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 4/8.

"Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất tốt", Tổng thống Mỹ nói thêm, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc khi dường như Iran "không muốn thừa nhận điều đó". Nhà lãnh đạo Mỹ gọi cách tiếp cận đàm phán của Iran là "hơi đáng lo ngại".

Ong trump noi hormuz se som duoc mo lai, canh bao tan cong iran rat manh hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa cho giao thông hàng hải. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đang tiến triển rất tốt. Chúng ta sẽ biết. Chúng ta sẽ biết trong 48 giờ, nhưng việc đó có thể xảy ra vào ngày mai hoặc ngày kia. Rất nhiều tiến bộ đã được thực hiện", ông Trump nói với các nhà báo trước khi rời Los Angeles, California.

Trước đó, trang Axios dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đang chuẩn bị công bố các thỏa thuận tạm thời với Iran và Oman về vấn đề mở cửa eo biển Hormuz vào ngày 5/8.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận đang được hình thành này sẽ đáp ứng một số yêu cầu của Iran về việc tăng cường quyền kiểm soát đối với hoạt động giao thông tại eo biển Hormuz - quyền kiểm soát mà Tehran không có trước khi xung đột nổ ra.

Thỏa thuận cũng giúp thiết lập một cơ chế tạm thời kéo dài 60 ngày giữa Oman và Iran tại eo biển Hormuz. Cơ chế này có thể được gia hạn. Tất cả tàu thuyền đi vào eo biển và tiến vào Vịnh Ba Tư sẽ di chuyển theo tuyến phía Bắc, đi qua vùng biển của Iran.

Tất cả tàu thuyền đi ra khỏi eo biển và tiến vào Biển Arab sẽ di chuyển theo luồng hàng hải phía Nam, đi qua vùng biển của Oman, với sự phối hợp cùng phía Iran. Các bên sẽ không áp đặt khoản phí hay lệ phí nào trong khoảng thời gian 60 ngày này. Các bên sẽ phối hợp rà phá thủy lôi tại các luồng hàng hải giữa của eo biển trong vòng 30 ngày.

Sau khi tuyến đường thủy này được dọn sạch, nó sẽ được sử dụng cho cả tàu đi vào và đi ra theo các điều khoản của một thỏa thuận dài hạn đàm phán giữa Oman và Iran.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
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