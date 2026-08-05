Mỹ có thể công bố thỏa thuận về eo biển Hormuz trong hôm nay

Theo hai nguồn tin trong khu vực và một quan chức Mỹ, Mỹ, Iran và Oman, các bên có liên quan tới cuộc đàm phán về eo biển Hormuz có thể hoàn tất thỏa thuận trong ngày 5/8. Mục tiêu của văn bản này là nhằm mục đích khôi phục lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cũng như tái khởi động các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân.

Thỏa thuận eo biển Hormuz sẽ gỡ nút thắt quan trọng nhất với xung đột Mỹ Iran (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định không thực hiện các lời đe dọa tiến hành chiến dịch ném bom quy mô lớn, nhằm dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.

Tuy nhiên, nếu không sớm đạt được thỏa thuận, ông Trump có thể sẽ bật đèn xanh để khởi động lại các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận đang được hình thành này sẽ đáp ứng một số yêu cầu của Iran về việc tăng cường quyền kiểm soát đối với hoạt động giao thông tại eo biển Hormuz - quyền kiểm soát mà họ không có trước khi xung đột nổ ra.

Thỏa thuận cũng giúp thiết lập một cơ chế tạm thời kéo dài 60 ngày giữa Oman và Iran tại eo biển Hormuz. Cơ chế này có thể được gia hạn. Tất cả tàu thuyền đi vào eo biển và tiến vào Vịnh Ba Tư sẽ di chuyển theo tuyến phía Bắc, đi qua vùng biển của Iran.

Tất cả tàu thuyền đi ra khỏi eo biển và tiến vào Biển Arab sẽ di chuyển theo luồng hàng hải phía Nam, đi qua vùng biển của Oman, với sự phối hợp cùng phía Iran. Các bên sẽ không áp đặt khoản phí hay lệ phí nào trong khoảng thời gian 60 ngày này. Các bên sẽ phối hợp rà phá thủy lôi tại các luồng hàng hải giữa của eo biển trong vòng 30 ngày.

Sau khi tuyến đường thủy này được dọn sạch, nó sẽ được sử dụng cho cả tàu đi vào và đi ra theo các điều khoản của một thỏa thuận dài hạn đàm phán giữa Oman và Iran.

Các nguồn tin trong khu vực cho biết, bên cạnh các cuộc đàm phán giữa Oman và Iran, các quan chức Qatar, Pakistan và Saudi Arabia cũng tham gia vào nỗ lực hòa giải.

Nhà Trắng cũng tham gia tích cực vào quá trình đàm phán. Trong những ngày gần đây, đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi đã có các trao đổi. Tại đây, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã đồng ý về mặt nguyên tắc vào cuối tuần qua, nhưng vẫn cần sự chấp thuận từ Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao. Một quan chức Mỹ và một nguồn tin trong khu vực cho biết giới lãnh đạo Iran đã hoàn tất quy trình phê duyệt vào ngày 4/8.