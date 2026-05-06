Ông Rubio: Nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz là "phép thử" với LHQ

Thứ Tư, 05:29, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng việc Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an liên quan đến eo biển Hormuz hay không sẽ là thước đo quan trọng đối với vai trò của tổ chức này.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz hay không sẽ là “một phép thử thực sự” đối với Liên Hợp Quốc.

Ong rubio nghi quyet do my hau thuan ve eo bien hormuz la phep thu voi lhq hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố trước đó của ông Rubio, Mỹ cùng với Bahrain, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Qatar đã xây dựng một dự thảo nghị quyết, trong đó yêu cầu Iran chấm dứt các hành động tấn công, rải thủy lôi và áp đặt phí qua lại tại khu vực eo biển Hormuz.

Dự thảo cũng kêu gọi Iran công khai số lượng, vị trí các thủy lôi đã triển khai, đồng thời hợp tác với các nỗ lực rà phá. Bên cạnh đó, văn bản còn ủng hộ việc thiết lập một hành lang nhân đạo trong khu vực.

Trước đó, một nghị quyết do Bahrain dẫn dắt liên quan eo biển Hormuz đã bị Trung Quốc và Nga phủ quyết tại Hội đồng Bảo an vào tháng trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Rubio cho rằng dự thảo hiện nay chỉ là “một yêu cầu rất khiêm tốn”. Theo ông, nếu cộng đồng quốc tế không thể đạt được đồng thuận về một vấn đề “đơn giản” như vậy, thì cần phải đặt câu hỏi về hiệu quả của hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng việc thông qua nghị quyết là phù hợp với lợi ích của cả Nga và Trung Quốc, bởi các quốc gia này không mong muốn các tuyến hàng hải quốc tế, bao gồm eo biển Hormuz, bị gián đoạn, gây ra bất ổn kinh tế trên diện rộng đối với nhiều quốc gia trên thế giới.

Giang Bùi/VOV.VN
Iran úp mở “nước đi” mới khiến Mỹ đối mặt rủi ro xung đột leo thang
VOV.VN - Khi căng thẳng ở eo biển Hormuz lại leo thang, Iran cảnh báo rằng nước này có rất nhiều biện pháp để khiến tình hình phức tạp hơn đối với Mỹ nếu quyền kiểm soát tuyến đường thủy này bị đe dọa.

Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran chưa chấm dứt

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định “thỏa thuận ngừng bắn chưa chấm dứt”, bất chấp việc Mỹ và Iran đã nổ súng vào nhau tại eo biển Hormuz.

Nóng thế giới ngày 6/5: Eo biển Hormuz "nóng" lên, Mỹ và Iran cảnh báo lẫn nhau

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Tổng thống Mỹ Trump lần đầu gọi xung đột Iran là “cuộc chiến”; Nga - Ukraine tuyên bố lệnh ngừng bắn "lệch nhịp"quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng; 150 người vẫn mắc kẹt trên tàu du lịch nghi có ổ dịch virus Hanta…

