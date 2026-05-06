Ông Rubio: Nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz là "phép thử" với LHQ

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn về eo biển Hormuz hay không sẽ là “một phép thử thực sự” đối với Liên Hợp Quốc.

Theo tuyên bố trước đó của ông Rubio, Mỹ cùng với Bahrain, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Qatar đã xây dựng một dự thảo nghị quyết, trong đó yêu cầu Iran chấm dứt các hành động tấn công, rải thủy lôi và áp đặt phí qua lại tại khu vực eo biển Hormuz.

Dự thảo cũng kêu gọi Iran công khai số lượng, vị trí các thủy lôi đã triển khai, đồng thời hợp tác với các nỗ lực rà phá. Bên cạnh đó, văn bản còn ủng hộ việc thiết lập một hành lang nhân đạo trong khu vực.

Trước đó, một nghị quyết do Bahrain dẫn dắt liên quan eo biển Hormuz đã bị Trung Quốc và Nga phủ quyết tại Hội đồng Bảo an vào tháng trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Rubio cho rằng dự thảo hiện nay chỉ là “một yêu cầu rất khiêm tốn”. Theo ông, nếu cộng đồng quốc tế không thể đạt được đồng thuận về một vấn đề “đơn giản” như vậy, thì cần phải đặt câu hỏi về hiệu quả của hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng việc thông qua nghị quyết là phù hợp với lợi ích của cả Nga và Trung Quốc, bởi các quốc gia này không mong muốn các tuyến hàng hải quốc tế, bao gồm eo biển Hormuz, bị gián đoạn, gây ra bất ổn kinh tế trên diện rộng đối với nhiều quốc gia trên thế giới.