Mỹ tố Iran tấn công hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực

“Kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố, Iran đã nổ súng 9 lần nhằm vào các tàu thương mại, bắt giữ 2 tàu container, đồng thời thực hiện hơn 10 vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, tất cả đều chưa vượt ngưỡng để tái khởi động các hoạt động chiến đấu lớn vào thời điểm này”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine nói.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters

Theo tướng Caine, quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không là vấn đề mang tính chính trị, nằm ngoài thẩm quyền của ông. “Những gì tôi có thể khẳng định là các hành động hiện nay chủ yếu mang tính quấy rối quy mô nhỏ. Dường như Iran đang cố duy trì sức ép trong bối cảnh khó khăn”, ông nhận định.

Lệnh ngừng bắn hiện được đánh giá là rất mong manh, đặc biệt sau những diễn biến mới liên quan đến hoạt động của các lực lượng Mỹ trong khu vực.