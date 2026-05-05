Mỹ tố Iran tấn công hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực

Thứ Ba, 20:57, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, hôm 5/5 cho biết, Iran đã tiến hành hơn 10 vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, song mức độ vẫn “chưa vượt ngưỡng” để khiến Washington phải nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn.

“Kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố, Iran đã nổ súng 9 lần nhằm vào các tàu thương mại, bắt giữ 2 tàu container, đồng thời thực hiện hơn 10 vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, tất cả đều chưa vượt ngưỡng để tái khởi động các hoạt động chiến đấu lớn vào thời điểm này”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine nói.

my to iran tan cong hon 10 lan ke tu khi lenh ngung ban co hieu luc hinh anh 1
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters

Theo tướng Caine, quyết định có nối lại chiến dịch quân sự hay không là vấn đề mang tính chính trị, nằm ngoài thẩm quyền của ông. “Những gì tôi có thể khẳng định là các hành động hiện nay chủ yếu mang tính quấy rối quy mô nhỏ. Dường như Iran đang cố duy trì sức ép trong bối cảnh khó khăn”, ông nhận định.

Lệnh ngừng bắn hiện được đánh giá là rất mong manh, đặc biệt sau những diễn biến mới liên quan đến hoạt động của các lực lượng Mỹ trong khu vực.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Iran Mỹ tấn công Iran lệnh ngừng bắn Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Dan Caine
Tin liên quan

Đụng độ trở lại, chỉ huy Mỹ né tránh xác nhận số phận lệnh ngừng bắn với Iran

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang đối mặt nguy cơ rạn nứt khi cả hai bên đều nổ súng trong vòng 24 giờ qua.

Ông Trump nói Mỹ “bắn hạ” 7 tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 cho biết quân đội nước này đã “bắn hạ” 7 tàu nhỏ của Iran sau khi Tehran nổ súng vào một số tàu đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump đe dọa “xóa sổ” lực lượng Iran nếu tấn công tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/5 cảnh báo lực lượng Iran sẽ bị “xóa sổ khỏi mặt đất” nếu tìm cách tấn công các tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz hoặc Vịnh Ba Tư.

