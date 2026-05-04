Iran cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo Hormuz

Thứ Hai, 10:24, 04/05/2026
VOV.VN - Giới chức Iran vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz mà Tổng thống Trump mới công bố. Tehran khẳng định tuyến vận tải huyết mạch của thế giới vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái như trước chiến tranh.

Trong tuyên bố chính thức đầu tiên của giới chức Iran nhằm phản ứng với kế hoạch mở lại eo biển Hormuz được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đêm 3/5, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi nêu rõ: bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào thực địa eo Hormuz đều là hành vi vi phạm ngừng bắn và phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Ông Azizi đồng thời khẳng định việc điều hành eo Hormuz và vịnh Ba Tư tuyệt đối không thể bị chi phối bởi những bài đăng được mô tả là “ảo tưởng” trên mạng xã hội của ông Trump.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trước đó, một quan chức Quốc hội Iran cũng tuyên bố với kênh truyền hình Aljazeera rằng eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra. Quốc hội Iran sẽ ban hành luật về cấm vĩnh viễn các tàu của Israel và từ chối lưu thông đối với các quốc gia thù địch có liên minh với Mỹ.   

Cảnh báo của giới chức Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ triển khai một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư bắt đầu từ ngày 4/5. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về phương án triển khai chiến dịch không được đề cập. Nhiều chuyên gia khu vực bày tỏ hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch này, cảnh báo bước đi có thể khiến căng thẳng gia tăng, thậm chí làm xung đột bùng phát trở lại.

Bá Thi/VOV-Cairo
Iran chuẩn bị thông qua luật hạn chế tàu thuyền qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Press TV của Iran hôm 2/5 đưa tin, Quốc hội Iran đang chuẩn bị thông qua một dự luật nhằm hạn chế các loại tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz.

Vệ binh Iran ban bố quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư
VOV.VN - Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang siết chặt kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng bằng những quy định mới đối với vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Động thái này báo hiệu ý định của Iran nhằm khẳng định vị thế trong khu vực.

Mỹ thúc đẩy thành lập liên minh mới bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép lên các quốc gia về việc tham gia một liên minh mới để bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, trong khi xung đột với Iran tiếp tục làm gián đoạn tuyến đường thủy then chốt này.

