Mỹ phối hợp với Pakistan bàn giao thủy thủ đoàn của tàu Iran bị bắt giữ

Thứ Hai, 16:50, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 4/5 xác nhận 22 thành viên thủy thủ đoàn người Iran trên tàu container bị phía Mỹ bắt giữ trước đó đã được sơ tán sang Pakistan và sẽ được bàn giao cho phía Iran.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi, một tàu container mang cờ Iran mang tên “MV Touska” trước đó đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ do vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà Mỹ áp đặt lên các cảng của Iran. Toàn bộ 22 thủy thủ đoàn trên tàu này đã được di chuyển bằng đường hàng không đến Pakistan vào đêm 3/5. Thủy thủ đoàn sẽ được bàn giao cho nhà chức trách Iran ngày 4/5. Con tàu sẽ được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu sau khi hoàn tất các sửa chữa cần thiết.

my phoi hop voi pakistan ban giao thuy thu doan cua tau iran bi bat giu hinh anh 1
Tàu hàng Touska của Iran. (Ảnh: CENTCOM).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi nhấn mạnh, động thái tiếp nhận thủy thủ đoàn là một “biện pháp xây dựng lòng tin” do phía Mỹ thực hiện, đồng thời cho biết quá trình này đang được phối hợp với sự hỗ trợ từ cả hai bên Iran và Mỹ. Bộ Ngoại giao Pakistan hoan nghênh các biện pháp xây dựng lòng tin như vậy và sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho đối thoại và ngoại giao, đồng thời theo đuổi các nỗ lực hòa giải vì hòa bình và an ninh khu vực.

Tàu MV Touska bị lực lượng Hải quân Mỹ bắt giữ vào ngày 19/4 tại vùng biển ngoài khơi cảng Chabahar của Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tàu đã “không tuân thủ các cảnh báo nhiều lần trong suốt 6 giờ” và bị phát hiện vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà Mỹ áp đặt lên các cảng của Iran. Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ bắt giữ tàu là “bất hợp pháp và vi phạm luật pháp quốc tế”, đồng thời yêu cầu thả ngay lập tức con tàu, các thủy thủ và gia đình của họ.

cac_xe_tai_cho_hang_hoa_tai_cua_khau_taftan_pakistan._anh_reuters.jpg

Pakistan mở 6 tuyến vận tải trên bộ với Iran

VOV.VN -Truyền thông Iran hôm 3/5 khẳng định quốc gia láng giềng Pakistan đã mở tới 6 tuyến vận tải trên bộ với Iran, giúp giải tỏa đáng kể áp lực lưu thông hàng hóa giữa Tehran và thế giới bên ngoài, trong bối cảnh hải quân Mỹ đang khóa chặt tuyến vận tải biển phía Nam quốc gia Hồi giáo. 

Văn Huy/VOV1 (biên dịch)
Tag: Mỹ Pakistan thủy thủ tàu Iran Mỹ bắt thủy thủ tàu Iran xung đột Mỹ Iran
Tin liên quan

Quan hệ Mỹ - Đức căng thẳng, liên minh phương Tây đối mặt thách thức nội bộ
Quan hệ Mỹ - Đức căng thẳng, liên minh phương Tây đối mặt thách thức nội bộ

VOV.VN - Quan hệ giữa Mỹ và Đức đang gia tăng căng thẳng, trong khi một số đồng minh châu Âu, như Tây Ban Nha, thể hiện khoảng cách nhất định với Washington. Những diễn biến này khiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đối mặt với nhiều thách thức nội bộ.

Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?
Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?

VOV.VN - EurAsian Times đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đề xuất triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh “Dark Eagle” còn gọi là Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) - của Lục quân Mỹ tới tới Trung Đông trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bùng phát các xung đột mới.

Iran vạch kế hoạch 3 giai đoạn chấm dứt xung đột và giải bài toán hạt nhân
Iran vạch kế hoạch 3 giai đoạn chấm dứt xung đột và giải bài toán hạt nhân

VOV.VN - Al Jazeera đã tiết lộ một số chi tiết trong đề xuất khung của Iran gửi tới Mỹ. Kế hoạch này gồm 3 giai đoạn chính, nhằm kết thúc xung đột, giải quyết vấn đề làm giàu hạt nhân và khởi động đối thoại an ninh khu vực.

