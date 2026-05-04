Mỹ phối hợp với Pakistan bàn giao thủy thủ đoàn của tàu Iran bị bắt giữ

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi, một tàu container mang cờ Iran mang tên “MV Touska” trước đó đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ do vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà Mỹ áp đặt lên các cảng của Iran. Toàn bộ 22 thủy thủ đoàn trên tàu này đã được di chuyển bằng đường hàng không đến Pakistan vào đêm 3/5. Thủy thủ đoàn sẽ được bàn giao cho nhà chức trách Iran ngày 4/5. Con tàu sẽ được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu sau khi hoàn tất các sửa chữa cần thiết.

Tàu hàng Touska của Iran. (Ảnh: CENTCOM).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi nhấn mạnh, động thái tiếp nhận thủy thủ đoàn là một “biện pháp xây dựng lòng tin” do phía Mỹ thực hiện, đồng thời cho biết quá trình này đang được phối hợp với sự hỗ trợ từ cả hai bên Iran và Mỹ. Bộ Ngoại giao Pakistan hoan nghênh các biện pháp xây dựng lòng tin như vậy và sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho đối thoại và ngoại giao, đồng thời theo đuổi các nỗ lực hòa giải vì hòa bình và an ninh khu vực.

Tàu MV Touska bị lực lượng Hải quân Mỹ bắt giữ vào ngày 19/4 tại vùng biển ngoài khơi cảng Chabahar của Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tàu đã “không tuân thủ các cảnh báo nhiều lần trong suốt 6 giờ” và bị phát hiện vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà Mỹ áp đặt lên các cảng của Iran. Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ bắt giữ tàu là “bất hợp pháp và vi phạm luật pháp quốc tế”, đồng thời yêu cầu thả ngay lập tức con tàu, các thủy thủ và gia đình của họ.