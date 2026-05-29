Iran tuyên bố bắn hạ thêm tiêm kích Mỹ

Theo truyền hình Nhà nước, chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ tại khu vực Jam thuộc tỉnh Bushehr, phía Nam Iran. Tuy nhiên, chủng loại chiếc tiêm kích Mỹ bị bắn hạ cũng như bối cảnh xảy ra vụ việc, không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trước đó, một số nguồn tin Iran tối qua cho biết một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực Bushehr, nơi đặt cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Các nguồn tin nghi ngờ đây là hoạt động đánh chặn của phòng không Iran đối với các máy bay thù địch xâm phạm không phận.

Một máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ thuộc Không đoàn tiêm kích số 104. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Thời gian qua, lực lượng Mỹ và Iran nhiều lần đụng độ nhau một cách đáng lo ngại. Trong đó, cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất nổ ra sáng sớm hôm qua (28/5), khi không quân Mỹ tấn công một mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư.

Đáp lại, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tập kích căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait. Trước đó, sáng sớm 25/5, quân đội Mỹ cũng đã tấn công các mục tiêu ở phía Nam Iran, trong đó có cảng Bandar Abbas, với lí do "tự vệ". Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hàng F-35 và bắn hạ một máy bay trinh sát hiện đại MQ-9 của quân đội Mỹ.

Đây được coi là những lần đụng độ nghiêm trọng nhất giữa các lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4. Bất chấp sự leo thang đáng lo ngại này, hai bên vẫn không từ bỏ ngừng bắn, tiếp tục theo đuổi nỗ lực ngoại giao để đi đến thỏa hiệp.

Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại sự chậm trễ của các giải pháp ngoại giao, có thể tạo không gian cho các rủi ro an ninh và khiến xung đột thực địa bùng phát trở lại.