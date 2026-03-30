Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy diệt mọi nguồn năng lượng của Iran

Theo Tổng thống Mỹ Trump, quân đội Mỹ sẽ làm nổ tung và hủy diệt hoàn toàn các cơ sở năng lượng của Iran trong trường hợp Washington và Tehran không đạt được tiếng nói chung. Ông Trump coi đòn hủy diệt này là cách để chấm dứt cuộc can thiệp quân sự của Mỹ.

"Đã có những tiến bộ lớn, nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà một thỏa thuận không sớm đạt được, điều mà có lẽ sẽ xảy ra, và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức được ‘mở cửa’, chúng ta sẽ kết thúc ‘sự hiện diện’ tốt đẹp của mình ở Iran bằng cách phá hủy và xóa sổ hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg (và có thể cả các nhà máy khử muối!), những nơi mà chúng ta cố tình chưa ‘đụng đến’”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social sáng 30/3 (theo giờ Mỹ).

Đáng chú ý, ông Trump tiết lộ rằng Mỹ đang có những cuộc thảo luận nghiêm túc với "một chế độ mới và hợp lý hơn" để chấm dứt các hoạt động quân sự ở Iran.

Trước đó, tối 29/3, trả lời phỏng vấn của Financial Times, ông Trump nêu khả năng Mỹ tiếp quản dầu mỏ của Iran. Ông nhấn mạnh ưu tiên của ông là “tiếp quản dầu mỏ” khi ông cân nhắc việc chiếm giữ trung tâm xuất khẩu nhiên liệu quan trọng của Iran tại đảo Kharg.

Giá dầu đã tăng vào ngày 30/3. Riêng giá dầu Brent vượt môt 116 USD/thùng sau khi ông Trump có những bình luận trên.