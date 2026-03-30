中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy diệt mọi nguồn năng lượng của Iran

Thứ Hai, 20:20, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Trump vừa tuyên bố, Mỹ sẵn sàng phá hủy mọi nguồn năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và giếng dầu, thậm chí cả nhà máy khử muối nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ và mở cửa eo biển Hormuz.

Theo Tổng thống Mỹ Trump, quân đội Mỹ sẽ làm nổ tung và hủy diệt hoàn toàn các cơ sở năng lượng của Iran trong trường hợp Washington và Tehran không đạt được tiếng nói chung. Ông Trump coi đòn hủy diệt này là cách để chấm dứt cuộc can thiệp quân sự của Mỹ.

tong thong my trump doa huy diet moi nguon nang luong cua iran hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

"Đã có những tiến bộ lớn, nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà một thỏa thuận không sớm đạt được, điều mà có lẽ sẽ xảy ra, và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức được ‘mở cửa’, chúng ta sẽ kết thúc ‘sự hiện diện’ tốt đẹp của mình ở Iran bằng cách phá hủy và xóa sổ hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg (và có thể cả các nhà máy khử muối!), những nơi mà chúng ta cố tình chưa ‘đụng đến’”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social sáng 30/3 (theo giờ Mỹ).

Đáng chú ý, ông Trump tiết lộ rằng Mỹ đang có những cuộc thảo luận nghiêm túc với "một chế độ mới và hợp lý hơn" để chấm dứt các hoạt động quân sự ở Iran. 

Trước đó, tối 29/3, trả lời phỏng vấn của Financial Times, ông Trump nêu khả năng Mỹ tiếp quản dầu mỏ của Iran. Ông nhấn mạnh ưu tiên của ông là “tiếp quản dầu mỏ” khi ông cân nhắc việc chiếm giữ trung tâm xuất khẩu nhiên liệu quan trọng của Iran tại đảo Kharg.

Giá dầu đã tăng vào ngày 30/3. Riêng giá dầu Brent vượt môt 116 USD/thùng sau khi ông Trump có những bình luận trên.

Trump (2).JPG

Ông Trump nêu đánh giá về giới lãnh đạo hiện tại của Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tiếp xúc “trực tiếp và gián tiếp”, đồng thời nhận định các lãnh đạo mới của Tehran tỏ ra “thiện chí” trong bối cảnh Mỹ tiếp tục điều thêm quân tới khu vực và Iran cảnh báo sẽ không chấp nhận bị áp đặt.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Tổng thống Mỹ Tổng thống Iran hủy diệt nguồn năng lượng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba
Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

Tổng thống Trump tuyên bố Iran đồng ý với Mỹ về kế hoạch 15 điểm
Tổng thống Trump tuyên bố Iran đồng ý với Mỹ về kế hoạch 15 điểm

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang dần chấp nhận phần lớn nội dung trong kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất, mở ra khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù vẫn còn nhiều yếu tố bất định.

Tổng thống Trump tuyên bố Iran đồng ý với Mỹ về kế hoạch 15 điểm

Tổng thống Trump tuyên bố Iran đồng ý với Mỹ về kế hoạch 15 điểm

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang dần chấp nhận phần lớn nội dung trong kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất, mở ra khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù vẫn còn nhiều yếu tố bất định.

Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran
Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran

VOV.VN - Khác với thuế quan, chiến tranh nóng không thể dễ dàng khởi động hay ngưng lại một cách tùy hứng hoặc chỉ để cứu vãn thị trường đang suy sụp. Tổng thống Mỹ Trump dường như đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tại Iran.

Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran

Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran

VOV.VN - Khác với thuế quan, chiến tranh nóng không thể dễ dàng khởi động hay ngưng lại một cách tùy hứng hoặc chỉ để cứu vãn thị trường đang suy sụp. Tổng thống Mỹ Trump dường như đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tại Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
PHÁP LUẬT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ