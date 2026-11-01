Iran tuyên bố chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Aljazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran chưa có kế hoạch đối thoại với Mỹ trong bối cảnh hiện nay, khi các điều kiện của Tehran chưa được đáp ứng, bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Mặc dù vậy, ông Araghchi xác nhận các cuộc tham vấn liên quan giữa hai bên thông qua trung gian, vẫn đang được tiến hành. Ngoại trưởng Araghchi cũng cho biết Iran đã nghiên cứu bức thư do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gửi tới, nhấn mạnh rằng đây là một bước đi tích cực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Không lâu sau phát ngôn của Ngoại trưởng Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, ra tuyên bố khẳng định việc Phó Tổng thống Mỹ Vance gửi thư cho Iran, là một tín hiệu tốt, chứng thực cho chiến thắng của Tehran. Không chỉ có vậy, người đứng đầu cơ quan an ninh quyền lực nhất Iran, còn kết luận một cách mỉa mai rằng giọng điệu của Mỹ đã hoàn toàn thay đổi, khi Washington tìm cách vãn hồi đối thoại với Tehran.

Truyền thông và giới phân tích cảnh báo, trong bối cảnh đàm phán vẫn chưa có tiến triển rõ ràng, những tuyên bố và phát ngôn cứng rắn, thậm chí có phần khiêu khích của giới chức Iran, có thể khiến nỗ lực khôi phục hòa đàm của các nhà trung gian, đối mặt thêm thách thức.

Trước đó, tờ Al-Araby Al-Jadeed của Qatar chiều qua đưa tin, Mỹ và Iran đã đạt nhất trí về các biện pháp sơ bộ liên quan chương trình hạt nhân của Iran, việc mở lại eo biển Hormuz, cũng như các ưu đãi tài chính dành cho Tehran. Hai bên cũng thống nhất việc Trung Quốc và Nga, giữ vai trò là bên bên bảo trợ, giám sát việc thực thi các cam kết liên quan. Tờ báo khẳng định đây là kết quả của quá trình thảo luận kéo dài hơn 12 tiếng mà giới chức Qatar và Iran tiến hành tại Tehran ngày 30/10.

Trong ngày 31/10, hai bên tổ chức các cuộc trao đổi tăng cường ở Doha, Qatar. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của vòng thương thảo mới, chưa được công bố. Lộ trình cụ thể về khôi phục các cuộc đàm phán chính thức Mỹ-Iran cũng chưa được ấn định, dù địa điểm tổ chức được khẳng định sẽ là Doha.