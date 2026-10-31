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Truyền thông Qatar: Đàm phán Mỹ - Iran đạt đột phá

Thứ Bảy, 17:46, 31/10/2026
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VOV.VN - Truyền thông Qatar hôm nay (31/10) cho biết tiến trình đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran đã đạt được đột phá và hai bên có thể tiến hành đối thoại trực tiếp tại Doha trong thời gian tới.

 

Theo tờ Al-Araby Al-Jadeed của Qatar, Mỹ và Iran đã nhất trí các biện pháp sơ bộ liên quan chương trình hạt nhân của Iran, việc mở lại eo biển Hormuz và các ưu đãi tài chính dành cho Tehran. Trung Quốc và Nga đóng vai trò là các nhà bảo trợ, giám sát việc thực thi các cam kết liên quan.

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Hình ảnh minh họa về thương lượng Mỹ - Iran. Đồ họa: Chat GPT

Tờ báo khẳng định thống nhất sơ bộ này là kết quả của quá trình thương thảo kéo dài 12 tiếng tại Tehran giữa các nhà đàm phán Qatar và Iran hôm 30/10. Ngay sau các cuộc thảo luận ở Tehran, các nhà đàm phán hai nước, đã di chuyển đến Doha để tiếp tục nối lại thương lượng trong ngày hôm nay.

Cho đến thời điểm này, thông tin chưa được chính giới các nước xác nhận. Tuy nhiên, theo giới phân tích, kết quả trên có thể đáng tin cậy. Nguyên do là bởi cả Iran lẫn các quốc gia khu vực, đều muốn tránh kịch bản Tổng thống Donald Trump quyết định mở lại chiến dịch tấn công quân sự chống Tehran, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 tới đây.

Bá Thi/VOV-Cairo
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