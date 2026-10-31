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Người dân Iran thờ ơ trước kết quả cuộc bầu cử ở Israel

Thứ Bảy, 17:33, 31/10/2026
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VOV.VN - Theo truyền thống, người dân và giới lãnh đạo Iran thường quan tâm đến cuộc bầu cử Quốc hội của Israel vì những lý do trực tiếp liên quan đến an ninh, nguy cơ chiến tranh và sự ổn định kinh tế của Iran.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử lần này ở Israel, một số cư dân tại Tehran (Iran), tỏ ra hoài nghi và thờ ơ về kết quả bầu: “Đối với chúng tôi, điều đó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào cả. Thẳng thắn mà nói, việc ai đang nắm quyền tại Israel không có ý nghĩa gì với chúng tôi. Cá nhân nào đang nắm quyền hoàn toàn không quan trọng đối với chúng tôi”.

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Bỏ phiếu trong bầu cử Israel 2026. Năm nay nhiều người dân Iran không quan tâm đến sự kiện này. Ảnh: Reuters.

“Cuộc bầu cử này, xét trên nhiều phương diện, là một sự kiện mang tính quyết định đối với chính Israel. Nhưng với chúng tôi thì không có gì khác biệt cả”.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng do Ủy ban Bầu cử Trung ương công bố cho thấy khối chính trị của Thủ tướng Netanyahu giành được 53 ghế trong Quốc hội gồm 120 thành viên, thấp hơn nhiều so với con số 61 ghế cần thiết để thành lập chính phủ.

Với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, các đảng của người Arab đã giành được 19 ghế, giúp họ có vị thế mạnh hơn trong các cuộc đàm phán nhưng điều này chỉ khả thi nếu các đối thủ người Do Thái sẵn sàng hợp tác với họ. Hiện phe đối lập cáo buộc ông Netanyahu tìm cách phủ nhận tính chính danh của cuộc bầu cử bằng cách bôi xấu cộng đồng người Arab, sau khi các đảng do người Arab lãnh đạo đạt được kết quả chưa từng có.

Trần Nga/VOV1 biên dịch
Theo Reuters
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