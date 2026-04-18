  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran tuyên bố có thể đóng eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân

Thứ Bảy, 06:20, 18/04/2026
VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran Fars News Agency ngày 17/4 đưa tin, Tehran có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân.

Dẫn một nguồn tin "am hiểu, gần gũi với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao”, hãng tin này cho biết việc mở lại eo biển Hormuz “phụ thuộc vào việc thực thi một số điều kiện nhất định và lệnh ngừng bắn tại Lebanon". Nguồn tin này cũng nhấn mạnh các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ tuyến đường do Iran chỉ định và phối hợp với lực lượng của nước này.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz “đã mở hoàn toàn”, song lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn được duy trì.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ cho biết họ có đủ năng lực để duy trì phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran tại eo biển Hormuz “trong thời gian cần thiết”. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ - Đô đốc Bradley Cooper khẳng định, lệnh phong tỏa sẽ “tiếp tục có hiệu lực chừng nào Tổng thống còn yêu cầu”.

“Các lực lượng Mỹ đang giám sát mọi cảng của Iran. Chúng tôi có thể duy trì điều này trong thời gian cần thiết", ông Cooper cho biết, đồng thời tiết lộ việc giám sát được thực hiện thông qua trinh sát trên không bằng máy bay không người lái MQ-9 và máy bay tuần tra biển P-8.

Trên mạng xã hội ngày 17/4, ông Trump cho biết Iran đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh “LỆNH PHONG TỎA HẢI QUÂN SẼ TIẾP TỤC ĐƯỢC DUY TRÌ ĐẦY ĐỦ, CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI IRAN, CHO ĐẾN KHI THỎA THUẬN GIỮA CHÚNG TA VÀ IRAN ĐƯỢC HOÀN TẤT 100%".

Theo ông Cooper, chưa có tàu Mỹ nào bị tấn công kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Tính đến 17/4 đã có 19 tàu tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa nhưng sau khi nhận cảnh báo từ phía Mỹ, các tàu này đã quay trở lại cảng mà không xảy ra sự cố.

Kiều Anh/VOV.VN
Tin liên quan

Mỹ giăng “lưới thép” quanh Iran: Phong tỏa đa tầng trên biển và trên không
Mỹ giăng “lưới thép” quanh Iran: Phong tỏa đa tầng trên biển và trên không

VOV.VN - Mỹ đang triển khai một chiến dịch phong tỏa quy mô lớn nhằm vào Iran, huy động đồng thời lực lượng hải quân, không quân và hệ thống giám sát hiện đại. “Lưới thép” đa tầng này không chỉ siết dòng chảy thương mại của Tehran mà còn làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Mỹ giăng “lưới thép” quanh Iran: Phong tỏa đa tầng trên biển và trên không

Mỹ giăng “lưới thép” quanh Iran: Phong tỏa đa tầng trên biển và trên không

VOV.VN - Mỹ đang triển khai một chiến dịch phong tỏa quy mô lớn nhằm vào Iran, huy động đồng thời lực lượng hải quân, không quân và hệ thống giám sát hiện đại. “Lưới thép” đa tầng này không chỉ siết dòng chảy thương mại của Tehran mà còn làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Ông Trump nói Iran “đồng ý với mọi điều” trong đàm phán và phản hồi của Tehran
Ông Trump nói Iran “đồng ý với mọi điều” trong đàm phán và phản hồi của Tehran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết Iran “đã đồng ý với mọi điều” trong các cuộc đàm phán với Mỹ, bao gồm việc phối hợp loại bỏ lượng urani đã được làm giàu khỏi nước này và đưa về Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Iran bác bỏ thông tin trên, khẳng định không có kế hoạch từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu.

Ông Trump nói Iran “đồng ý với mọi điều” trong đàm phán và phản hồi của Tehran

Ông Trump nói Iran “đồng ý với mọi điều” trong đàm phán và phản hồi của Tehran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết Iran “đã đồng ý với mọi điều” trong các cuộc đàm phán với Mỹ, bao gồm việc phối hợp loại bỏ lượng urani đã được làm giàu khỏi nước này và đưa về Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Iran bác bỏ thông tin trên, khẳng định không có kế hoạch từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu.

Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan
Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể còn ở xa, nhưng Pakistan đang tỏ rõ là bên trung gian đáng tin cậy duy nhất giữa Tehran và Washington. Nhiều dấu hiệu, Washington và Tehran đang tích cực đàm phán ngầm, hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan

Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể còn ở xa, nhưng Pakistan đang tỏ rõ là bên trung gian đáng tin cậy duy nhất giữa Tehran và Washington. Nhiều dấu hiệu, Washington và Tehran đang tích cực đàm phán ngầm, hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

