Iran tuyên bố có thể đóng eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân

Dẫn một nguồn tin "am hiểu, gần gũi với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao”, hãng tin này cho biết việc mở lại eo biển Hormuz “phụ thuộc vào việc thực thi một số điều kiện nhất định và lệnh ngừng bắn tại Lebanon". Nguồn tin này cũng nhấn mạnh các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ tuyến đường do Iran chỉ định và phối hợp với lực lượng của nước này.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz “đã mở hoàn toàn”, song lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn được duy trì.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ cho biết họ có đủ năng lực để duy trì phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran tại eo biển Hormuz “trong thời gian cần thiết”. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ - Đô đốc Bradley Cooper khẳng định, lệnh phong tỏa sẽ “tiếp tục có hiệu lực chừng nào Tổng thống còn yêu cầu”.

“Các lực lượng Mỹ đang giám sát mọi cảng của Iran. Chúng tôi có thể duy trì điều này trong thời gian cần thiết", ông Cooper cho biết, đồng thời tiết lộ việc giám sát được thực hiện thông qua trinh sát trên không bằng máy bay không người lái MQ-9 và máy bay tuần tra biển P-8.

Trên mạng xã hội ngày 17/4, ông Trump cho biết Iran đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh “LỆNH PHONG TỎA HẢI QUÂN SẼ TIẾP TỤC ĐƯỢC DUY TRÌ ĐẦY ĐỦ, CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI IRAN, CHO ĐẾN KHI THỎA THUẬN GIỮA CHÚNG TA VÀ IRAN ĐƯỢC HOÀN TẤT 100%".

Theo ông Cooper, chưa có tàu Mỹ nào bị tấn công kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Tính đến 17/4 đã có 19 tàu tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa nhưng sau khi nhận cảnh báo từ phía Mỹ, các tàu này đã quay trở lại cảng mà không xảy ra sự cố.