Nguồn tin Iran tiết lộ thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra lạc quan về tiến trình đàm phán trong phát biểu trực tiếp đầu tiên trước truyền thông hôm 17/4, cho biết các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt cuối tuần.

“Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi rất tích cực…và đã đạt được tiến triển tốt nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Đàm phán đang diễn ra và sẽ tiếp tục trong cuối tuần”, ông Trump nói với các phóng viên sau khi hạ cánh tại Phoenix, Arizona trước khi tham dự một sự kiện của Turning Point USA.

Ông Trump cũng cho biết “nhiều tín hiệu tích cực đang xuất hiện”, đồng thời đề cập rằng tình hình tại Lebanon cũng nằm trong số đó.

Khi được hỏi về việc phía Iran cho rằng vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể, ông Trump đã giảm nhẹ mức độ bất đồng, khẳng định: “Tôi không nghĩ là còn quá nhiều khác biệt lớn”. Liên quan đến tương lai của lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ áp đặt, Tổng thống Mỹ cho biết biện pháp này sẽ được dỡ bỏ ngay khi “một thỏa thuận được ký kết”.