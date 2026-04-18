中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nguồn tin Iran tiết lộ thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ

Thứ Bảy, 06:07, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nguồn tin Iran cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Islamabad, Pakistan vào thứ Hai (20/4) và các nhà đàm phán hai bên được kỳ vọng sẽ có mặt tại đây từ Chủ nhật (19/4).

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra lạc quan về tiến trình đàm phán trong phát biểu trực tiếp đầu tiên trước truyền thông hôm 17/4, cho biết các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt cuối tuần.

Ảnh minh họa: Reuters

“Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi rất tích cực…và đã đạt được tiến triển tốt nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Đàm phán đang diễn ra và sẽ tiếp tục trong cuối tuần”, ông Trump nói với các phóng viên sau khi hạ cánh tại Phoenix, Arizona trước khi tham dự một sự kiện của Turning Point USA.

Ông Trump cũng cho biết “nhiều tín hiệu tích cực đang xuất hiện”, đồng thời đề cập rằng tình hình tại Lebanon cũng nằm trong số đó.

Khi được hỏi về việc phía Iran cho rằng vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể, ông Trump đã giảm nhẹ mức độ bất đồng, khẳng định: “Tôi không nghĩ là còn quá nhiều khác biệt lớn”. Liên quan đến tương lai của lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ áp đặt, Tổng thống Mỹ cho biết biện pháp này sẽ được dỡ bỏ ngay khi “một thỏa thuận được ký kết”.

Ông Trump nói Iran “đồng ý với mọi điều” trong đàm phán và phản hồi của Tehran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết Iran “đã đồng ý với mọi điều” trong các cuộc đàm phán với Mỹ, bao gồm việc phối hợp loại bỏ lượng urani đã được làm giàu khỏi nước này và đưa về Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Iran bác bỏ thông tin trên, khẳng định không có kế hoạch từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: nguồn tin Iran tiết lộ đàm phán Mỹ Iran vòng đàm phán tiếp theo cuộc chiến Iran thời điểm đàm phán Tổng thống Trump
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan
Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể còn ở xa, nhưng Pakistan đang tỏ rõ là bên trung gian đáng tin cậy duy nhất giữa Tehran và Washington. Nhiều dấu hiệu, Washington và Tehran đang tích cực đàm phán ngầm, hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Mỹ - Iran bất đồng về đề xuất chuyển giao uranium làm giàu
Mỹ - Iran bất đồng về đề xuất chuyển giao uranium làm giàu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 tuyên bố, Washington sẽ phối hợp với Iran để thu hồi và đưa lượng uranium làm giàu về Mỹ, song Tehran ngay lập tức bác bỏ, cho thấy bất đồng sâu sắc trong đàm phán hạt nhân.

Nóng thế giới ngày 18/4: Mỹ vừa siết gọng kìm quanh Iran, vừa chìa cành ô liu
Nóng thế giới ngày 18/4: Mỹ vừa siết gọng kìm quanh Iran, vừa chìa cành ô liu

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 18/4/2026): Mỹ siết gọng kìm kinh tế và quân sự quanh Iran, khóa mục tiêu vào hạ tầng năng lượng Iran; ông Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận với Iran; Lebanon tố Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn…

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ