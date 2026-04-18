Ông Trump nói Iran “đồng ý với mọi điều” trong đàm phán và phản hồi của Tehran

Thứ Bảy, 05:57, 18/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết Iran “đã đồng ý với mọi điều” trong các cuộc đàm phán với Mỹ, bao gồm việc phối hợp loại bỏ lượng urani đã được làm giàu khỏi nước này và đưa về Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Iran bác bỏ thông tin trên, khẳng định không có kế hoạch từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với CBS, ông Trump nói “không cần triển khai binh sĩ” khi được hỏi liệu nỗ lực này có đòi hỏi lực lượng Mỹ trên thực địa hay không. Ông cho biết hai bên sẽ “cùng nhau xử lý” lượng urani này.

Ong trump noi iran dong y voi moi dieu trong dam phan va phan hoi cua tehran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi sẽ cùng họ đi xuống đó, rồi chúng tôi sẽ tiếp nhận. Chúng tôi sẽ thực hiện cùng nhau bởi đến thời điểm đó, chúng tôi sẽ có một thỏa thuận và khi đã có thỏa thuận thì không cần phải giao tranh", ông Trump cho biết, đồng thời nhấn mạnh Mỹ “có thể đã lựa chọn cách khác nếu cần thiết”, ám chỉ các phương án cứng rắn hơn.

Theo Tổng thống Mỹ, số vật liệu này cuối cùng sẽ được vận chuyển về Mỹ. Về thời điểm, ông Trump cho biết hai bên dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tuần này, đồng thời Washington sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran “cho đến khi hoàn tất thỏa thuận”.

Phía Iran ngay lập tức phủ nhận việc đã đồng ý với một thỏa thuận bao gồm chuyển giao kho urani làm giàu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu trên đài truyền hình quốc gia IRIB rằng: “Urani làm giàu của Iran sẽ không được chuyển đi bất cứ đâu, việc chuyển urani sang Mỹ chưa bao giờ là một lựa chọn".

Ông Baghaei nhấn mạnh: “Urani làm giàu của Iran thiêng liêng đối với chúng tôi như chính lãnh thổ lãnh thổ của mình”, đồng thời khẳng định lập trường rõ ràng và “không có bất kỳ sự mơ hồ nào” của Tehran trong đàm phán.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết Iran đã đồng ý chấm dứt việc hỗ trợ các tổ chức mà Mỹ coi là khủng bố, bao gồm Hezbollah và Hamas. Trong ngày 17/4, Tổng thống Mỹ nhiều lần bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận có thể đạt được “trong một hoặc hai ngày tới”, đồng thời các cuộc đàm phán hòa bình “nhiều khả năng” sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

hegseth_ap.jpg

Nóng thế giới ngày 18/4: Mỹ vừa siết gọng kìm quanh Iran, vừa chìa cành ô liu

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 18/4/2026): Mỹ siết gọng kìm kinh tế và quân sự quanh Iran, khóa mục tiêu vào hạ tầng năng lượng Iran; ông Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận với Iran; Lebanon tố Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn…

Tag: đàm phán Mỹ Iran phản hồi của Tehran cuộc chiến Iran Tổng thống Trump kho urani làm giàu tiến triển đàm phán
VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể còn ở xa, nhưng Pakistan đang tỏ rõ là bên trung gian đáng tin cậy duy nhất giữa Tehran và Washington. Nhiều dấu hiệu, Washington và Tehran đang tích cực đàm phán ngầm, hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

