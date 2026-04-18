Ông Trump nói Iran “đồng ý với mọi điều” trong đàm phán và phản hồi của Tehran

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với CBS, ông Trump nói “không cần triển khai binh sĩ” khi được hỏi liệu nỗ lực này có đòi hỏi lực lượng Mỹ trên thực địa hay không. Ông cho biết hai bên sẽ “cùng nhau xử lý” lượng urani này.

“Chúng tôi sẽ cùng họ đi xuống đó, rồi chúng tôi sẽ tiếp nhận. Chúng tôi sẽ thực hiện cùng nhau bởi đến thời điểm đó, chúng tôi sẽ có một thỏa thuận và khi đã có thỏa thuận thì không cần phải giao tranh", ông Trump cho biết, đồng thời nhấn mạnh Mỹ “có thể đã lựa chọn cách khác nếu cần thiết”, ám chỉ các phương án cứng rắn hơn.

Theo Tổng thống Mỹ, số vật liệu này cuối cùng sẽ được vận chuyển về Mỹ. Về thời điểm, ông Trump cho biết hai bên dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tuần này, đồng thời Washington sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran “cho đến khi hoàn tất thỏa thuận”.

Phía Iran ngay lập tức phủ nhận việc đã đồng ý với một thỏa thuận bao gồm chuyển giao kho urani làm giàu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu trên đài truyền hình quốc gia IRIB rằng: “Urani làm giàu của Iran sẽ không được chuyển đi bất cứ đâu, việc chuyển urani sang Mỹ chưa bao giờ là một lựa chọn".

Ông Baghaei nhấn mạnh: “Urani làm giàu của Iran thiêng liêng đối với chúng tôi như chính lãnh thổ lãnh thổ của mình”, đồng thời khẳng định lập trường rõ ràng và “không có bất kỳ sự mơ hồ nào” của Tehran trong đàm phán.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết Iran đã đồng ý chấm dứt việc hỗ trợ các tổ chức mà Mỹ coi là khủng bố, bao gồm Hezbollah và Hamas. Trong ngày 17/4, Tổng thống Mỹ nhiều lần bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận có thể đạt được “trong một hoặc hai ngày tới”, đồng thời các cuộc đàm phán hòa bình “nhiều khả năng” sẽ diễn ra vào cuối tuần này.