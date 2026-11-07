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Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo

Thứ Bảy, 21:35, 07/11/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (7/11) tuyên bố đã dỡ bỏ giới hạn về tầm bắn của tên lửa đạn đạo mà nước này đặt ra trước đó, nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Trong tuyên bố, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, các tên lửa đạn đạo của nước này không còn bị giới hạn tầm bắn tối đa 2.000km như trước đây. Hơn thế, Iran còn đang tìm cách phát triển các tên lửa có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến mới.

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Iran thử tên lửa. Ảnh: AP

Tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang biến chuyển đáng lo ngại. Sáng 7/11, quân đội Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ 2 trong tuần, lực lượng Mỹ tập kích mục tiêu tại Iran, viện lý do phòng vệ. Ở chiều ngược lại, Iran tuyên bố đã bắn hạ hoặc thu giữ hàng loạt UAV trinh sát quân sự của quân đội Mỹ, trong đó ít nhất 5 chiếc bị bắn hạ chỉ trong 48h qua tại eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay (7/11) thông báo, Tehran đã bày tỏ lập trường căn bản, đồng thời thảo luận các vấn đề an ninh khu vực với ít nhất 12 quốc gia gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman, Kuwait, Tunisia, Iraq và chính quyền khu Nam đảo Cyprus. Ông Araghchi khẳng định, Iran quyết tâm thúc đẩy các thỏa thuận an ninh khu vực mà trong đó hoàn toàn không có sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài.

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Iran thông báo "nóng" về tên lửa đạn đạo và eo biển Hormuz

VOV.VN - Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ, Iran hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Đặc biệt, Tehran còn thông báo sẽ mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo để đáp ứng yêu cầu tác chiến mới.

Bá Thi/VOV-Cairo
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