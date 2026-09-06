Iran phóng tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay Mỹ, nổ súng vào USV đối phương

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không cho biết thiệt hại đã gây ra cho tàu không người lái của Mỹ. Vũ khí sử dụng trong đòn tấn công, cũng không được đề cập.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: Fars News.

Trước đó, IRGC sáng sớm 6/9 thông báo đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu sân bay và một tàu khu trục của Mỹ trong vùng biển khu vực. IRGC khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc lực lượng Mỹ phá hủy 3 tàu chở dầu Iran chiều 5/9.

Về phản ứng của Iran với chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ, người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohibi hôm nay 6/9 tuyên bố rằng thiệt hại do biện pháp phong tỏa của Mỹ gây ra cho chính nền kinh tế Mỹ còn nghiêm trọng hơn so với tác động đối với nền kinh tế Iran. Ông Mohibi khẳng định để có thể khiến Iran tổn thất 1 USD, chi phí và thiệt hại mà Mỹ phải hứng chịu, chắc chăn phải là nhiều USD.

Cũng trong tuyên bố, người phát ngôn IRGC một lần nữa khẳng định Tehran không bao giờ đầu hàng trước sức ép và trừng phạt của Washington.

Cuối tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ tung gói trừng phạt được mô tả là hà khắc nhất từ trước đến nay chống Iran, nhắm vào các tổ chức và cá nhân nước ngoài có quan hệ giao thương với Tehran. Mục tiêu của chiến dịch là bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ và thỏa hiệp.

Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo rủi ro leo thang đối đầu quân sự Mỹ - Iran, đang ở ngưỡng nguy hiểm. Bất kỳ tính toán sai lầm nào của một trong hai bên, cũng có thể dẫn tới những bước leo thang vượt kiểm soát và gây hậu quả nặng nề cho cả hai bên cũng như toàn khu vực.