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Iran tuyên bố không bao giờ từ bỏ làm giàu urani

Thứ Sáu, 05:32, 09/10/2026
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VOV.VN - Bất chấp sức ép và đe dọa liên tiếp từ Mỹ, lãnh đạo cơ quan nguyên tử Iran hôm qua tiếp tục khẳng định nước này không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani – trọng tâm của chương trình phát triển hạt nhân dân sự mà Tehran theo đuổi.

Tuyên bố được Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami đưa ra hôm qua, trong cuộc trao đổi với báo giới ở thủ đô Tehran. Ông Mohammad Eslami khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào Iran cũng không bao giờ từ bỏ việc làm giàu urani hay giao nộp số urani đã tinh chế. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran nhấn mạnh làm giàu urani là một phần không thể tách rời của tiến trình hạt nhân mà Tehran xây dựng. Tiến trình này sẽ trở nên vô nghĩa, nếu Iran từ bỏ hoạt động làm giàu urani.

iran tuyen bo khong bao gio tu bo lam giau urani hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

Đây không phải lần đầu tiên giới chức Iran đưa ra tuyên bố cứng rắn và nhất quán về định hướng phát triển hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, phát ngôn của Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran hôm qua vẫn khiến dư luận chú ý, do nó được đưa ra trong bối Mỹ đang gia tăng sức ép chưa từng có bằng cả biện pháp quân sự, ngoại giao lẫn kinh tế lên Iran, hòng buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ và chấp nhận thỏa thuận mới về vấn đề hạt nhân.

Bá Thi/VOV-Cairo
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