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Lầu Năm Góc xây phương án tấn công Iran, chờ ông Trump quyết định

Thứ Năm, 21:52, 08/10/2026
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VOV.VN - NBC News dẫn các nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã xây dựng các phương án mới cho hoạt động quân sự tại Iran để trình Tổng thống Donald Trump xem xét.

Các nguồn tin cho biết, đội ngũ an ninh quốc gia của ông Trump đã thảo luận về chiến lược của Mỹ đối với Iran và lực lượng Houthi ở Yemen trong cuộc họp tại Trại David vào tuần trước, các thành viên. Sau cuộc họp, quân đội Mỹ đã xây dựng thêm các phương án cho hoạt động quân sự tại Iran. Tuy nhiên, đến nay chưa có quyết định nào được đưa ra.

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Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AP

Trước đó, tạp chí Atlantic cũng dẫn các nguồn tin cho biết Nhà Trắng đã chỉ đạo Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran, có thể được triển khai trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ.

Theo Atlantic, dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, ông Trump vẫn có thể ra lệnh tấn công trước ngày bầu cử. Quy mô, mục tiêu của các cuộc tấn công tiềm tàng và khả năng Mỹ có thực hiện hay không vẫn đang được thảo luận.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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