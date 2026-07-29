Hé lộ về lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể triển khai để đột kích kho urani của Iran

Mục tiêu của kế hoạch là kiểm soát và bảo đảm an toàn đối với lượng vật liệu hạt nhân có thể còn nguyên vẹn sau các đợt không kích. Tuy nhiên, đến nay, cả Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đều chưa công khai xác nhận kế hoạch này đã được phê duyệt hay chưa.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Dẫn lời một nguồn tin am hiểu kế hoạch quân sự của Mỹ, New York Post cho biết phương án trên bao gồm một chiến dịch trên bộ quy mô lớn và phức tạp, với sự tham gia của binh sĩ, kỹ sư, chuyên gia xử lý vật liệu nổ, lực lượng yểm trợ đường không và một đơn vị chuyên trách thu hồi vật liệu hạt nhân.

Nếu được triển khai, lực lượng Mỹ có thể phải tiến vào các cơ sở hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran, mở các lối tiếp cận bị hư hại hoặc bị phong tỏa, thiết lập vành đai an ninh, sau đó thu gom và vận chuyển vật liệu phóng xạ ra khỏi khu vực.

Theo New York Post, lực lượng thu hồi có thể bao gồm các thành viên của Phi đội Bạc thuộc SEAL Team 6, Tiểu đoàn Biệt kích số 2 và Đại đội Quân nhu số 21 của Lục quân Mỹ.

Phương án này có sự khác biệt đáng kể so với một chiến dịch không kích thông thường. Các cuộc tấn công chính xác có thể phá hủy máy ly tâm, hệ thống điện, cửa hầm và các hạng mục hạ tầng hỗ trợ, nhưng không bảo đảm loại bỏ hoặc thu hồi toàn bộ lượng urani làm giàu được cất giữ trong các thùng chứa được bảo vệ hoặc đã được di chuyển trước khi bị tấn công. Vì vậy, việc triển khai lực lượng mặt đất được cho là nhằm xác định vị trí, bảo vệ, đóng gói và vận chuyển số vật liệu này.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từng ghi nhận Tehran sở hữu một lượng lớn urani được làm giàu ở mức 60% urani-235. Đây được xếp vào nhóm urani làm giàu cao và chỉ cần làm giàu thêm ở mức hạn chế để đạt độ tinh khiết thường được sử dụng trong vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, số lượng, tình trạng cũng như vị trí hiện nay của lượng vật liệu này vẫn chưa được xác định rõ.

New York Post cho biết, các cơ sở hạt nhân Fordow và Isfahan của Iran có thể nằm trong số những địa điểm liên quan đến một chiến dịch thu hồi như vậy. Bất kỳ hoạt động nào tại các cơ sở kiên cố hoặc đã bị hư hại đều sẽ đòi hỏi thông tin tình báo chính xác về vị trí các thùng chứa urani, mức độ phóng xạ, tình trạng kết cấu công trình, hệ thống phòng thủ của Iran cũng như nguy cơ có chất nổ được bố trí tại các lối vào hoặc đường hầm.

Về mặt lý thuyết, Lực lượng Biệt kích Lục quân Mỹ có thể đảm nhiệm việc thiết lập các vị trí phòng thủ và bảo vệ những tuyến đường tiếp cận, trong khi các đơn vị đặc nhiệm tiến vào các khu vực nhạy cảm để thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, các chuyên gia hạt nhân và lực lượng xử lý vật liệu nổ sẽ tiến hành xác định vật liệu nguy hiểm, đánh giá tình trạng các thùng chứa bị hư hại và chuẩn bị lượng urani làm giàu để vận chuyển. Chiến dịch như vậy cũng có thể cần đến trực thăng, máy bay vận tải chiến lược, các phương tiện tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), năng lực tác chiến điện tử cùng lực lượng mặt đất hỗ trợ.

Quy mô của chiến dịch sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có việc liệu Iran có phân tán lượng urani làm đến nhiều địa điểm khác nhau hay không. Nếu kho urani bị phân tán, một cuộc đột kích quy mô hạn chế có thể trở thành chiến dịch tìm kiếm và bảo vệ kéo dài, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối đầu với lực lượng Iran.

Nếu được triển khai, chiến dịch thu hồi urani bên trong lãnh thổ Iran có thể có quy mô lớn hơn, kéo dài hơn và đòi hỏi năng lực hậu cần phức tạp hơn.

Về mặt lý thuyết, việc thu hồi trực tiếp urani làm giàu có thể mang lại hiệu quả lâu dài hơn đối với mục tiêu ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân so với chỉ phá hủy các cơ sở làm giàu. Nếu thành công, chiến dịch có thể ngăn chặn khả năng Iran che giấu hoặc tái sử dụng một phần kho dự trữ, đồng thời giúp các chuyên gia thiết lập quyền kiểm soát đối với lượng vật liệu thu hồi được. Tuy nhiên, nếu không xác định và thu giữ được toàn bộ kho dự trữ, vẫn sẽ tồn tại những nghi vấn về lượng urani còn lại cũng như địa điểm cất giữ số vật liệu chưa được thu hồi.

Những thông tin hiện có chỉ cho thấy Washington đã xem xét một phương án thu hồi urani làm giàu có mức độ rủi ro cao. Chưa có bằng chứng chứng minh Lực lượng Biệt kích Lục quân hay Đặc nhiệm Hải quân Mỹ (Navy SEAL) đã nhận lệnh triển khai hoặc một chiến dịch như vậy sắp được tiến hành.