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Iran tuyên bố không chờ Mỹ tấn công trước

Thứ Hai, 06:25, 16/11/2026
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VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran sẽ không chờ Mỹ tấn công trước, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này khi xung đột chưa chấm dứt hoàn toàn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước Iran, được hãng thông tấn Fars đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi cảnh báo Iran sẽ không chờ Mỹ tấn công trước.

Ông Gharibabadi cho rằng Washington có thể đang lợi dụng các nỗ lực ngoại giao để kéo dài thời gian, qua đó chuẩn bị điều kiện cho một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

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Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: BNG Iran

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran, các lực lượng Mỹ đến nay chưa đạt được thành công trong việc phong tỏa Iran bằng đường không hoặc đường bộ. Ông cũng cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hiện đang sản xuất các loại tên lửa có tầm bắn mới, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về năng lực của những vũ khí này.

Liên quan chương trình hạt nhân, ông Gharibabadi bác bỏ lời kêu gọi gần đây của IAEA về việc khôi phục hoạt động thanh sát tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo ông, IRGC sẽ không cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận những cơ sở này cho đến khi các điều kiện do Tehran đưa ra được đáp ứng và cuộc chiến chấm dứt hoàn toàn.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cũng đặt câu hỏi về mục đích thực sự của việc IAEA đề nghị tiếp cận các địa điểm hạt nhân bị hư hại sau các cuộc tấn công.

“Yêu cầu của IAEA về việc tới thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại của Iran có thể nhằm đánh giá hiệu quả của vũ khí Mỹ”, ông Gharibabadi nhận định.

Ông nhấn mạnh rằng trước khi Iran cho phép tiến hành bất kỳ hoạt động thanh sát nào, Mỹ phải đưa ra những bảo đảm cần thiết về việc toàn bộ các điều kiện của Tehran sẽ được tôn trọng.

Ông Gharibabadi từng giữ chức Đại sứ, Đại diện thường trực của Iran tại IAEA. Những tuyên bố mới nhất của ông được đưa ra sau khi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc ngày 13/11 kêu gọi Tehran cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận các cơ sở hạt nhân.

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Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ ở Bahrain

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công mới nhắm vào căn cứ không quân của Mỹ đặt tại Bahrain. Đây là lần thứ 2 trong tuần, Iran xác nhận tập kích mục tiêu Mỹ ở quốc gia vùng Vịnh này.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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