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Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ ở Bahrain

Chủ Nhật, 15:50, 15/11/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công mới nhắm vào căn cứ không quân của Mỹ đặt tại Bahrain. Đây là lần thứ 2 trong tuần, Iran xác nhận tập kích mục tiêu Mỹ ở quốc gia vùng Vịnh này.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã triển khai 6 máy bay không người lái (UAV) cảm tử, tập kích cơ sở radar của Mỹ bên trong căn cứ không quân al-Riffa ở Bahrain. Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực dẫn lời người dân Bahrain xác nhận đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn, song chưa rõ bản chất.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain sáng sớm nay đã ban cảnh báo khẩn về nguy cơ xảy ra cuộc tấn công thù địch, hối thúc người dân tìm nơi ẩn náu an toàn. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác về vụ việc, chưa được công bố.

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Ảnh: Quân đội Iran

Đây là lần thứ 2 trong tuần, Iran tuyên bố tấn công hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ đặt tại Bahrain. Đòn tập kích thứ nhất tiến hành hồi giữa tuần, sau vụ không quân Mỹ tấn công thành phố Sirik của Iran.

Liên quan năng lực vũ khí của Iran, tờ Wall Street Journal ngày 14/11 dẫn báo cáo tình báo mới nhất của Mỹ cho rằng Tehran vẫn đang sở hữu khoảng 1.500-2.500 tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, báo cáo chưa thể xác định được trong số tên lửa này có bao nhiêu quả sẵn sàng trên bệ phóng, và bao nhiêu quả còn nằm trong các hầm chứa.

Hồi giữa tuần, một báo cáo tình báo phương Tây cũng nhận định Iran còn khoảng 1.700 tên lửa đạn đạo, đồng thời có thể sản xuất thêm khoảng 50 quả mỗi tháng, tương đương 50% công suất trước khi chiến tranh bùng phát.

Về phần mình, Iran mới đây thông báo đã khánh thành một thành phố tên lửa ngầm dưới lòng đất. Tehran cũng tuyên bố không còn giới hạn tầm bắn của các tên lửa, cho phép chúng có thể tấn công mục tiêu xa hơn 2.000km, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.

Bá Thi/VOV-Cairo
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