Iran tuyên bố không đàm phán về vấn đề urani

Viết trên mạng xã hội X ngày 11/5, chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Mỹ xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định quân đội Iran sẵn sàng đáp trả thích đáng với mọi hành vi gây hấn. Bất kỳ chiến lược hay quyết định sai lầm nào được đưa ra, cũng sẽ dẫn đến những hậu quả sai lầm tệ hại. Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ khiến kẻ thù phải kinh ngạc.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Press TV

Liên quan tiến trình đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei hôm qua tuyên bố rằng chương trình hạt nhân và vấn đề làm giàu urani của Iran, không nằm trong nghị sự đàm phán và không phải là vấn đề có thể đàm phán. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei cho biết quan điểm này đã được đích thân Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami, khẳng định.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Tehran sáng 11/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng không đả động vấn đề hạt nhân. Quan chức Iran nhấn mạnh các yêu cầu đàm phán hiện nay của Iran gồm có: chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz và thiết lập an ninh trên toàn khu vực, bao gồm cả Lebanon.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, các tuyên bố cứng rắn của giới chức Iran cho thấy triển vọng khôi phục đàm phán Mỹ-Iran trong ngắn hạn là rất thách thức. Vòng hòa đàm tiếp theo giữa hai bên nếu có thể được nối lại, sẽ chỉ diễn ra sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc giữa tuần này.