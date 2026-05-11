  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Toàn cảnh quốc tế trưa 11/5: Ông Trump chuẩn bị hành động về kho urani của Iran

Thứ Hai, 14:28, 11/05/2026
VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn ngày 10/5, Tổng thống Donald Trump đã chính thức công khai vai trò của Lực lượng Không gian Mỹ trong việc giám sát các kho hạt nhân của Iran với độ chính xác đến từng phù hiệu cá nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các lực lượng Washington luôn theo dõi mọi động thái ở nơi Iran cất nhiên liệu hạt nhân, đồng thời đe dọa tấn công bất kỳ ai đến gần những nơi đó.

“Ở thời điểm nào đó, chúng tôi sẽ có được số nhiên liệu ấy. Chúng tôi đang theo dõi nơi cất giữ chúng. Chúng tôi có quân chủng với tên gọi Lực lượng Không gian và họ thực hiện việc theo dõi… Khi ai đó bước vào nơi cất giữ, Lực lượng Không gian có thể nêu tên, địa chỉ nhà, số phù hiệu của người này. Chúng tôi giám sát khu vực đó rất kỹ càng. Nếu ai đó tiến gần đến nơi cất giữ nhiên liệu, chúng tôi sẽ biết rõ và cho họ nổ tung”, ông Trump nói.

Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran hạt nhân urani
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong khoảng 10 năm tới, trong bối cảnh Tel Aviv thúc đẩy quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh và đối mặt với sự suy giảm ủng hộ từ dư luận Mỹ sau xung đột Gaza và căng thẳng với Iran.

VOV.VN - Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng vùng Vịnh rằng việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến tàu thuyền của họ gặp rủi ro khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

VOV.VN - Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng vùng Vịnh rằng việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến tàu thuyền của họ gặp rủi ro khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

