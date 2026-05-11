Toàn cảnh quốc tế trưa 11/5: Ông Trump chuẩn bị hành động về kho urani của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các lực lượng Washington luôn theo dõi mọi động thái ở nơi Iran cất nhiên liệu hạt nhân, đồng thời đe dọa tấn công bất kỳ ai đến gần những nơi đó.

“Ở thời điểm nào đó, chúng tôi sẽ có được số nhiên liệu ấy. Chúng tôi đang theo dõi nơi cất giữ chúng. Chúng tôi có quân chủng với tên gọi Lực lượng Không gian và họ thực hiện việc theo dõi… Khi ai đó bước vào nơi cất giữ, Lực lượng Không gian có thể nêu tên, địa chỉ nhà, số phù hiệu của người này. Chúng tôi giám sát khu vực đó rất kỹ càng. Nếu ai đó tiến gần đến nơi cất giữ nhiên liệu, chúng tôi sẽ biết rõ và cho họ nổ tung”, ông Trump nói.