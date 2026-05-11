Iran cảnh báo hậu quả nếu các nước vùng Vịnh hỗ trợ lệnh trừng phạt của Mỹ

Thứ Hai, 08:49, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng vùng Vịnh rằng việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến tàu thuyền của họ gặp rủi ro khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn lời người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia nêu rõ, các tàu đi qua eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu không phối hợp với Tehran trước.

Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

“Mỹ sẽ không bao giờ có thể biến vùng biển rộng lớn này thành một cuộc phong tỏa thực sự chỉ bằng cách triển khai hạm đội của họ”, ông Akraminia nói hôm 10/5, đồng thời khẳng định hoạt động hàng hải của Iran vẫn diễn ra bình thường.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các sự cố an ninh tại vùng Vịnh. Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở hàng đã bị “trúng vật thể lạ” cách Doha khoảng 43 km về phía đông bắc, gây ra một đám cháy nhỏ nhưng không có thương vong.

Sau đó, hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho rằng con tàu này “treo cờ Mỹ và thuộc sở hữu của Mỹ”.

Cùng ngày, Kuwait thông báo nhiều máy bay không người lái đã xâm nhập không phận nước này và bị quân đội đánh chặn. Vài giờ sau, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất cũng cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ hai máy bay không người lái xuất phát từ Iran.

Những diễn biến trên xảy ra chỉ hai ngày sau cuộc đối đầu giữa tàu chiến Iran và Mỹ tại eo biển Hormuz, khi Washington tìm cách thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Phía Mỹ cáo buộc Iran đã phóng tên lửa, máy bay không người lái và điều tàu cao tốc áp sát 3 tàu chiến Mỹ trong một “cuộc tấn công vô cớ”. Trong khi đó, bộ chỉ huy quân sự Iran cho rằng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu Iran và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số khu vực ven biển.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng trước vẫn còn hiệu lực. Tehran cũng cho biết đang xem xét đề xuất mới từ Nhà Trắng nhằm chấm dứt xung đột.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Iran Mỹ Iran cảnh báo các nước vùng Vịnh lệnh trừng phạt của Mỹ eo biển Hormuz
Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran
Tổng thống Iran: Đối thoại với Mỹ không đồng nghĩa với đầu hàng
Ông Trump nói đề xuất mới nhất của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”
