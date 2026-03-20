Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cho biết đây là lần đầu đoạn phim được công bố.

Iran công bố video đầu tiên về tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Nguồn: X

Tuy nhiên, IRIB không nêu rõ thời điểm ghi hình, làm dấy lên khả năng đây là tư liệu lưu trữ. Trong video, ông Khamenei xuất hiện khi đang trao đổi với một nhóm học sinh bằng tiếng Ả Rập.

Giáo sĩ 56 tuổi được cho là đã đảm nhiệm cương vị lãnh đạo tối cao sau khi cha ông, Ali Khamenei, thiệt mạng trong một cuộc tấn công hôm 28/2. Tuy vậy, ông chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột bùng phát, làm gia tăng nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe.

Truyền thông Iran cho biết ông Mojtaba Khamenei bị thương ở chân trong các cuộc tấn công, đồng thời gia đình ông cũng chịu tổn thất. Trong khi đó, một số nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho rằng tình trạng của ông nghiêm trọng hơn, còn truyền thông Qatar đưa tin ông có thể đang ở Moscow để điều trị và hồi phục. Các thông tin này hiện chưa được xác nhận độc lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cũng đề cập đến tình trạng của ông Mojtaba Khamenei, cho rằng chưa có thông tin rõ ràng về việc ông còn xuất hiện hay đang trong tình trạng sức khỏe như thế nào.

Dù vắng mặt trước công chúng, lãnh đạo tối cao Iran vẫn kêu gọi đoàn kết quốc gia trong một tuyên bố, đồng thời đề cập khả năng tiếp tục duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz nhằm gây sức ép đối với các đối thủ.

Trong một thông điệp bằng văn bản công bố hôm 18/3, ông cũng nhắc tới cái chết của ông Ali Larijani – người đứng đầu cơ quan an ninh, thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel và cho rằng những bên liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm.

Thông điệp được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của ông Mojtaba Khamenei vào ngày diễn ra tang lễ tại Tehran, trong đó nhấn mạnh việc các hành động gây tổn thất cho nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả tương ứng.