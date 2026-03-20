中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran công bố video đầu tiên về tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei

Thứ Sáu, 21:45, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh dư luận quan tâm đến thông tin về nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, truyền thông nhà nước nước này đã công bố một đoạn video được cho là lần đầu ghi lại cảnh ông Mojtaba Khamenei giảng dạy tôn giáo cho một nhóm học sinh.

Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cho biết đây là lần đầu đoạn phim được công bố.

Iran công bố video đầu tiên về tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Nguồn: X

 

Tuy nhiên, IRIB không nêu rõ thời điểm ghi hình, làm dấy lên khả năng đây là tư liệu lưu trữ. Trong video, ông Khamenei xuất hiện khi đang trao đổi với một nhóm học sinh bằng tiếng Ả Rập.

Giáo sĩ 56 tuổi được cho là đã đảm nhiệm cương vị lãnh đạo tối cao sau khi cha ông, Ali Khamenei, thiệt mạng trong một cuộc tấn công hôm 28/2. Tuy vậy, ông chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột bùng phát, làm gia tăng nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe.

Truyền thông Iran cho biết ông Mojtaba Khamenei bị thương ở chân trong các cuộc tấn công, đồng thời gia đình ông cũng chịu tổn thất. Trong khi đó, một số nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho rằng tình trạng của ông nghiêm trọng hơn, còn truyền thông Qatar đưa tin ông có thể đang ở Moscow để điều trị và hồi phục. Các thông tin này hiện chưa được xác nhận độc lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cũng đề cập đến tình trạng của ông Mojtaba Khamenei, cho rằng chưa có thông tin rõ ràng về việc ông còn xuất hiện hay đang trong tình trạng sức khỏe như thế nào.

Dù vắng mặt trước công chúng, lãnh đạo tối cao Iran vẫn kêu gọi đoàn kết quốc gia trong một tuyên bố, đồng thời đề cập khả năng tiếp tục duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz nhằm gây sức ép đối với các đối thủ.

Trong một thông điệp bằng văn bản công bố hôm 18/3, ông cũng nhắc tới cái chết của ông Ali Larijani – người đứng đầu cơ quan an ninh, thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel và cho rằng những bên liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm.

Thông điệp được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của ông Mojtaba Khamenei vào ngày diễn ra tang lễ tại Tehran, trong đó nhấn mạnh việc các hành động gây tổn thất cho nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả tương ứng.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Iran tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei video lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei giảng dạy tôn giáo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel tuyên bố tạm dừng tấn công “huyết mạch năng lượng” của Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Israel hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trọng yếu của Iran và Israel sẽ tuân thủ đề nghị này.

Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kết thúc sớm hơn dự báo

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có thể kết thúc sớm hơn so với dự báo hiện nay.

Nhà trắng: Chiến dịch Epic Fury thành công vang dội, phá hơn 7.000 mục tiêu Iran

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 19/3 cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chiến dịch Epic Fury được giới chức Washington đánh giá đã đạt được một số kết quả đáng kể sau khoảng ba tuần triển khai.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ