中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

NATO tuyên bố có thể mở lại Hormuz, gọi Iran là “mối đe dọa hiện hữu”

Thứ Hai, 06:11, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/3 cho biết, ông “hoàn toàn tin tưởng” liên minh có thể mở lại eo biển Hormuz trong thời gian tới.

Phát biểu trên kênh Fox News, ông Mark Rutte cũng đề cập tới những chỉ trích gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào NATO.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters

Ông cho rằng tính chất nhạy cảm và yêu cầu bảo mật của các chiến dịch quân sự khiến các quốc gia thành viên cần thêm thời gian để cân nhắc và điều chỉnh phản ứng phù hợp.

“Các đồng minh châu Âu và các đối tác trên toàn thế giới đã tận dụng vài tuần qua để củng cố sự đoàn kết. Đồng thời, họ cũng bắt đầu xây dựng kế hoạch về những hành động có thể phối hợp thực hiện với tư cách là đồng minh và đối tác của Mỹ”, ông Mark Rutte nói.

Người đứng đầu NATO cũng đánh giá chiến dịch của Mỹ là “quan trọng”, nhấn mạnh đến điều ông mô tả là “mối đe dọa hiện hữu” từ Iran.

Iran bị cáo buộc thu phí 2 triệu USD/tàu dầu qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo các nguồn tin truyền thông, Iran được cho là đang thu phí khoảng 2 triệu USD đối với một số tàu chở dầu khi đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh nước này tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải có ý nghĩa then chốt đối với vận tải năng lượng toàn cầu.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: NATO eo biển Hormuz Iran Mỹ mở cửa eo biển Hormuz Iran phong tỏa Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran phản ứng tối hậu thư của ông Trump về eo biển Hormuz
VOV.VN - Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các cơ sở năng lượng và hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiến hành tấn công vào các nhà máy điện trên lãnh thổ Iran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

22 nước sẵn sàng tham gia bảo đảm an toàn hàng hải ở Hormuz
VOV.VN - Hơn hai chục quốc gia đã tuyên bố sẵn sàng tham gia bảo đảm an toàn hàng hải, đồng thời lên án mạnh mẽ việc Iran trên thực tế đóng cửa tuyến vận tải chiến lược này – nơi trung chuyển gần 20% sản lượng dầu thế giới.

Châu Âu và Nhật Bản cam kết bảo vệ eo biển Hormuz, ổn định thị trường dầu
VOV.VN - Nhật Bản và các quốc gia hàng đầu châu Âu hôm 19/3 ra tuyên bố chung cho biết sẽ triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường năng lượng, đồng thời sẵn sàng tham gia “những nỗ lực phù hợp” để bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ