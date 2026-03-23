NATO tuyên bố có thể mở lại Hormuz, gọi Iran là “mối đe dọa hiện hữu”

Phát biểu trên kênh Fox News, ông Mark Rutte cũng đề cập tới những chỉ trích gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào NATO.

Ông cho rằng tính chất nhạy cảm và yêu cầu bảo mật của các chiến dịch quân sự khiến các quốc gia thành viên cần thêm thời gian để cân nhắc và điều chỉnh phản ứng phù hợp.

“Các đồng minh châu Âu và các đối tác trên toàn thế giới đã tận dụng vài tuần qua để củng cố sự đoàn kết. Đồng thời, họ cũng bắt đầu xây dựng kế hoạch về những hành động có thể phối hợp thực hiện với tư cách là đồng minh và đối tác của Mỹ”, ông Mark Rutte nói.

Người đứng đầu NATO cũng đánh giá chiến dịch của Mỹ là “quan trọng”, nhấn mạnh đến điều ông mô tả là “mối đe dọa hiện hữu” từ Iran.