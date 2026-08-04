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Iran tuyên bố không muốn leo thang xung đột

Thứ Ba, 17:42, 04/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Iran hôm 4/8 tuyên bố, nước này không muốn tìm kiếm leo thang hay mở rộng xung đột. 

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn trưa nay, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Iran sẽ dốc toàn lực bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và lợi ích đất nước. Mặc dù vậy, Tehran hoàn toàn không tìm kiếm leo thang căng thẳng tại khu vực.

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Mỹ tấn công một cây cầu ở Iran. Ảnh: AP

Tuyên bố của Tổng thống Pezeshkian đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran, đã bước sang tháng thứ 5 mà chưa xác định hồi kết. Tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran đến nay đã bị đình lại hơn 1 tháng. Lệnh ngừng bắn đạt được đầu tháng 4 cũng đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ hôm 8/7.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm qua tuyên bố Tehran chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Washington. Ông Baqaei nhấn mạnh đối thoại không thể diễn ra khi Mỹ còn tiếp tục gây hấn.

Trước tình thế bế tắc này, nhà trung gian hòa giải Pakistan hôm nay đã mời các nhà đàm phán Iran nhanh chóng tới Islamabad để thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Một số nguồn tin khu vực cho biết Chủ tịch Quốc hội Pakistan Ayaz Sadiq, đã gửi lời mời thăm Islamabad đến Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Trước đó, trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, thảo luận biện pháp khôi phục đàm phán và chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, phản hồi của phía Iran với lời mời thăm Islamabad của nhà trung gian Pakistan, chưa được tiết lộ.

Bá Thi/VOV-Cairo
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