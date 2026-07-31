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Mỹ và Israel xem xét phong tỏa đường bộ đối với Iran

Thứ Sáu, 20:37, 31/07/2026
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VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao của Israel cho biết, Mỹ và Israel đang xem xét khả năng áp đặt một hình thức phong tỏa đường bộ đối với Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

Nguồn tin cho biết kế hoạch này có thể bao gồm việc gây sức ép lên các quốc gia láng giềng của Iran để hạn chế hoạt động thương mại xuyên biên giới, thông qua việc đóng cửa các cửa khẩu hoặc siết chặt kiểm soát hàng hóa và phương tiện quá cảnh.

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Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Pakistan và Iraq được đánh giá là những mắt xích có thể gây khó khăn cho việc triển khai kế hoạch, do không phải là các đồng minh thân cận của Washington trong khu vực. Trong khi đó, các nước có chung đường biên giới với Iran như Azerbaijan, Armenia, Afghanistan, Turkmenistan và Thổ Nhĩ Kỳ có thể đối mặt với nguy cơ bị Tehran đáp trả nếu tham gia các biện pháp hạn chế thương mại.

Một số nhà phân tích cho rằng, phương án phong tỏa đường bộ đang được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc trong bối cảnh các nỗ lực gây sức ép hiện nay chưa đạt được kết quả như mong muốn. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump vẫn “để ngỏ mọi lựa chọn”.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Đến tháng 6, Washington và Tehran ký một bản ghi nhớ kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có cả dừng các cuộc tấn công vào Lebanon.

Tuy nhiên, rạng sáng 8/7, Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, với cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận trước đó, trong đó có những nội dung liên quan đến hoạt động tại eo biển Hormuz.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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