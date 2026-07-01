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Thủ tướng Israel tiếp tục đe dọa tấn công Iran

Thứ Tư, 11:31, 01/07/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo chính phủ Israel hôm qua (30/6) tiếp tục lên tiếng đe dọa sẽ phát động tấn công quân sự chống Iran, ngăn chặn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân.

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Kênh 14, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ tấn công trở lại vào Iran nếu cần thiết, nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không thể có được vũ khí hạt nhân.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Đe dọa của Thủ tướng Israel đưa ra trong bối cảnh chính giới nước này nhiều lần công khai bày tỏ không hài lòng với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy thỏa thuận hòa bình với Tehran, nhằm khép lại cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran. Nhiều lãnh đạo chính trị và an ninh tại Israel khẳng định, Tel Aviv vẫn chưa đạt được mục tiêu chiến sự với Tehran.

Israel và Mỹ phát động chiến tranh chống Iran ngày 28/2/2026, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của quốc gia Hồi giáo này. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 1 năm Israel tấn công Iran. Trước đó, ngày 13/6/2025, với cùng lý do ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Israel cũng đã tiến hành chiến dịch tấn công quân sự phủ đầu ồ ạt nhằm vào Iran, được biết với tên gọi cuộc chiến 12 ngày đêm giữa Israel và Iran.

Ngoài Iran, Israel còn liên tục đẩy mạnh hoạt động quân sự tại nhiều mặt trận gần biên giới khác như Lebanon, dải Gaza và Syria, đồng thời tăng cường trấn áp người Palestine và mở rộng định cư ở khu Bờ Tây. Lãnh đạo Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều quốc gia Arab cảnh báo Israel hiện đang là mối đe dọa an ninh trực tiếp nguy hiểm nhất đối với toàn khu vực.

Bá Thi/VOV-Cairo
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