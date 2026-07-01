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Giá dầu tăng nhẹ khi Iran từ chối gặp phái viên Mỹ

Thứ Tư, 08:56, 01/07/2026
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VOV.VN - Giá dầu tăng trong phiên giao dịch sáng 1/7 khi các nhà đầu tư phản ứng với tin tức rằng Iran sẽ không gặp gỡ các phái viên của Mỹ, điều này càng làm căng thẳng thêm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa 2 bên trong cuộc chiến kéo dài 4 tháng.

Giá dầu thế giới tăng 

Sáng 1/7, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 50 cent, tương đương 0,69%, lên 73,45 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 63 cent, tương đương 0,91%, lên 70,13 USD/thùng.

Phái đoàn của Mỹ đã đến Doha ngày 30/6 để tham dự các cuộc đàm phán mà Nhà Trắng mô tả là "cấp cao", nhưng Iran và nước chủ nhà Qatar cho biết họ sẽ chỉ gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải.

Giá dầu Brent đã giảm khoảng 45 USD/thùng giữa quý I và quý II năm nay, mức giảm hàng quý lớn nhất kể từ năm 2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính. Trong khi đó, giá dầu thô tương lai của Mỹ giảm khoảng 31 USD, mức giảm hàng quý lớn nhất kể từ năm 2020, khi đại dịch Covid-19 làm giảm mạnh nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Sự suy giảm này diễn ra sau những tiến triển hướng tới chấm dứt xung đột ở Trung Đông, đảo ngược những thành quả đạt được mạnh mẽ trước đó do các cuộc xung đột gây ra.

 Lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu, sau 5 tháng tăng liên tiếp, nguồn cung đã tăng trở lại khi việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz làm giảm bớt lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Giá xăng dầu ngày 30/6

Theo Reuters, giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 8, đáo hạn vào thứ Ba 30/6 - theo giờ Việt Nam), giảm 0,41%, tương đương 30 cent, xuống còn 72,85 USD một thùng tính đến 08:24 GMT. Hợp đồng này giảm tháng thứ ba liên tiếp và đã giảm khoảng 21% tính đến thời điểm hiện tại trong tháng Sáu. Hợp đồng tháng 9 được giao dịch sôi động hơn giảm 0,1%, tương đương 7 cent, xuống còn 73,84 USD một thùng.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 8 của Mỹ giảm 0,2%, tương đương 13 cent, xuống còn 70,62 USD một thùng. Hợp đồng này đã giảm tháng thứ hai liên tiếp, và đã giảm khoảng 20% ​​tính đến thời điểm hiện tại của tháng 6.

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Giá dầu Brent và WTI đều đang ở gần mức trước chiến tranh ở Iran (Ảnh minh hoạ: KT)

"Việc giảm leo thang căng thẳng gần đây giữa Hoa Kỳ và Iran chắc chắn là một diễn biến tích cực đối với thị trường tài chính toàn cầu, nhưng không nên hiểu đó là dấu chấm hết cho sự bất ổn xung quanh lĩnh vực năng lượng", Rania Gule, nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, cho biết.

Các phái đoàn đàm phán của Iran và Mỹ dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại Doha trong tuần này, nhưng Iran hôm thứ Hai cho biết chưa có cuộc gặp nào được lên lịch do các vụ phóng tên lửa cuối tuần qua từ cả hai phía đã thử thách lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 25/6. Giá xăng E10RON95-V 20.960 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III 19.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 19.910 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S 21.860 đồng/lít; Dầu hỏa 20.890 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S là 15.030 đồng/kg.

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Ông Trump yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán lẻ xăng dầu ngay lập tức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nhà bán lẻ xăng dầu lập tức giảm giá bán lẻ, cho rằng mức giá hiện tại không còn phù hợp khi giá dầu thô đang đi xuống. Ông đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp có thể đối mặt với "những rắc rối lớn" nếu tiếp tục duy trì giá cao.

Ánh Phương/VOV.VN
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