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Iran tuyên bố nắm quyền kiểm soát “mang tính quyết định” với eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 06:20, 29/08/2026
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VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/8 bác bỏ các tuyên bố lặp đi lặp lại của Mỹ rằng eo biển Hormuz vẫn mở cửa; đồng thời cho rằng các quan chức Mỹ tiếp tục “nói dối” về tình trạng của tuyến đường thủy này nhằm tác động đến giá dầu và “che đậy những thất bại của họ”.

Trong một tuyên bố được đài truyền hình IRIB của Iran đăng tải, Hải quân của IRGC khẳng định rằng “sự kiểm soát của các chiến binh Hồi giáo đối với tuyến đường thủy chiến lược này là hoàn toàn mang tính quyết định”.

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Tàu bè đi qua eo biển Hormuz, nhìn từ phía bờ biển Musandam, Oman ngày 28/8 (Ảnh: Reuters)

“Với toàn bộ sức mạnh và thẩm quyền tuyệt đối, eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với tất cả các tàu có ý định đi qua mà không có sự phối hợp với Cộng hòa Hồi giáo Iran”, tuyên bố cho biết thêm.  

Mỹ và Israel không đạt được mục tiêu

Trong một phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Đoàn kết Hồi giáo, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ và Israel đã đánh giá sai về khả năng kết thúc nhanh chóng cuộc chiến.

Theo ông Araghchi, Washington và Tel Aviv từng tin rằng cuộc chiến sẽ kết thúc chỉ sau vài ngày, nhưng cuối cùng không đạt được các mục tiêu đề ra.

Ngoại trưởng Iran cho rằng việc Mỹ và Israel nhắm vào lãnh tụ tối cao Iran cùng các chỉ huy quân sự cấp cao xuất phát từ nhận định rằng hệ thống chính trị Iran phụ thuộc vào một vài cá nhân. Tuy nhiên, theo ông, Cộng hòa Hồi giáo Iran giống như “một cái cây vững chắc với bộ rễ ăn sâu vào xã hội và lịch sử đất nước”.

Ông Araghchi đồng thời bảo vệ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào những căn cứ và mục tiêu quân sự của Mỹ tại các quốc gia láng giềng. Theo ông, Tehran đã tuyên bố trước rằng các căn cứ này là mục tiêu hợp pháp để đáp trả những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp người đồng cấp Oman Sayyid Badr al-Busaidi tại thủ đô Tehran hôm 25/8 (Ảnh: Reuters)

Trấn an láng giềng

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh Tehran “chưa bao giờ tấn công các quốc gia Hồi giáo hay các nước láng giềng”, đồng thời cho rằng một trong những hệ quả quan trọng nhất của cuộc chiến là các quốc gia trong khu vực nhận ra rằng sự hiện diện của các căn cứ Mỹ trên lãnh thổ của họ không nhất thiết bảo đảm an ninh. Theo ông Araghchi, những căn cứ này chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ Israel.

Bên cạnh thông điệp cứng rắn với Mỹ và Israel, Ngoại trưởng Iran Araghchi cũng phát đi tín hiệu về mong muốn cải thiện quan hệ với các quốc gia trong khu vực. Ông khẳng định Iran muốn duy trì “quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là các nước láng giềng”.

Đối với Ai Cập, ông Araghchi cho rằng hiện không có cơ sở thực sự cho bất đồng giữa hai nước và Tehran sẵn sàng khôi phục quan hệ nếu Cairo cũng có thiện chí.

Về Lebanon, Ngoại trưởng Iran nói Tehran mong muốn duy trì quan hệ tốt với “tất cả các nhóm và phe phái”, dù thừa nhận Iran không đồng tình với một số chính sách của chính phủ Lebanon và hy vọng Bộ Ngoại giao Lebanon sẽ thể hiện “sự hợp lý hơn”.

Phan Tùng/VOV.VN (tổng hợp)
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