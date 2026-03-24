Iran tuyên bố sẽ chiến đấu đến khi "thắng lợi hoàn toàn”

Phát biểu của Tướng Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya được cho là liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, về việc các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang diễn ra. Iran đã bác bỏ mọi thông tin về đàm phán trực tiếp, dù Ngoại trưởng nước này vẫn đang duy trì tiếp xúc với các đối tác trong khu vực.

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Aliabadi cho biết: “Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran tự hào, chiến thắng và kiên định trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và con đường này sẽ tiếp tục cho đến thắng lợi hoàn toàn”.

Ông Ali Abdollahi Aliabadi không nêu cụ thể “thắng lợi hoàn toàn” sẽ được hiểu như thế nào, song phát biểu này được cho là nhằm phát đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo việc không nên đưa ra nhượng bộ trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Mỹ.

Trong khi đó, Israel đã tiến hành thêm một loạt cuộc không kích trên khắp Iran sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố các đòn tấn công đang được triển khai toàn lực.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã nhắm vào các cơ sở sản xuất của chính quyền Iran, bao gồm tại Isfahan - nơi đặt một trong những cơ sở hạt nhân của nước này. Trong thời gian qua, Israel liên tục tấn công các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và những thành phần khác trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Iran. Trước đó, IDF cũng cho biết trong vòng 24 giờ qua đã không kích các địa điểm tên lửa ở miền Tây và miền Trung Iran, cũng như các cơ sở liên quan tới Bộ Tình báo tại Tehran.