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Quân đội Israel phản đối việc mở lại cuộc chiến chống Iran

Thứ Bảy, 05:57, 14/11/2026
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VOV.VN - Truyền thông Israel hôm qua khẳng định lãnh đạo quân đội nước này, Tướng Eyal Zamir, vẫn nhất quyết phản đối và không chấp hành yêu cầu của Thủ tướng Neyanyahu về mở cuộc lại cuộc chiến chống Iran.

Theo kênh số 12 của Israel, Tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hiện là người duy nhất trong bộ máy an ninh của Israel, không tán thành việc mở lại ngay tức thì chiến dịch tấn công Iran. Nguồn tin khẳng định lập trường của Tướng Zamir trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu. Theo đó, trong khi Thủ tướng Neyanyahu và các quan chức an ninh khác muốn quân đội Israel lập tức mở lại chiến dịch tấn công Iran, Tướng Zamir lại cho rằng các mối đe dọa từ Tehran là có thật, nhưng chưa cấp bách đến mức phải thực hiện một cuộc tấn công ngay tức thì.  

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Hình ảnh máy bay bay ngang qua quốc kỳ Israel trong một chương trình biểu diễn trên không được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Israel, tại Tel Aviv, Israel, ngày 26/4/023. Ảnh minh hoạ: Reuters

Trước đó, truyền thông Israel cũng xác nhận Tướng Zamir đã nhất quyết không chấp hành lệnh của Thủ tướng Netanyahu về mở chiến dịch tập kích Iran, ngay trước khi cuộc tổng tuyển cử tại Israel được tiến hành hôm 27/10. Bên cạnh quân đội, nhiều lãnh đạo chính trị đối lập Israel cũng phản đối việc Thủ tướng Netanyahu tiến hành biện pháp an ninh mới trong bối Chính phủ mới vẫn chưa được thành lập. Các chính khách đối lập cho rằng ông Netanyahu muốn khai chiến trở lại nhằm phục vụ các tính toán chính trị cá nhân, chứ không vì lợi ích quốc gia của Israel.

Bá Thi/VOV-Cairo
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