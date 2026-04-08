Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau, hàng loạt còi báo động vang lên ở Vùng Vịnh

Thứ Tư, 10:26, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức quân sự giấu tên cho biết Israel vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong khi nhiều quốc gia Vùng Vịnh ghi nhận các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Thông tin trên được đưa ra vào sáng sớm 8/4, chỉ ít phút sau khi Nhà Trắng tuyên bố Israel đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran. Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, Israel là một phần của thỏa thuận và đã chấp thuận tạm dừng chiến dịch không kích trong thời gian các cuộc đàm phán diễn ra. Tuy nhiên, Iran cũng không ngừng các hoạt động tấn công nhằm vào Israel.

israel va iran tiep tuc tan cong nhau, hang loat coi bao dong vang len o vung vinh hinh anh 1
Tên lửa mang đạn chùm phát nổ trên bầu trời phía Bắc Israel ngày 8/4/2026. Ảnh: AP

Hàng loạt còi báo động đã vang lên tại Vùng Vịnh và Israel vào sáng sớm 8/4, khi nhiều quốc gia ghi nhận các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran.

Cả Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đều cho biết đang triển khai các biện pháp đánh chặn những mối đe dọa từ tên lửa và UAV. Tại thủ đô Abu Dhabi, giới chức xác nhận đang xử lý một vụ cháy tại cơ sở khí đốt Habshan.

Bộ Quốc phòng Qatar cũng cho biết nước này đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa. Bộ Nội vụ Bahrain thông báo còi báo động đã được kích hoạt, đồng thời khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Trong khi đó, lực lượng Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia phát đi cảnh báo sớm về nguy cơ tại khu vực trung tâm Al-Kharj.

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện nhiều đợt phóng tên lửa từ phía Iran và đang triển khai các biện pháp đánh chặn. Theo thông tin từ tổ chức phi lợi nhuận Magen David Adom, các đội cứu hộ khẩn cấp đã được điều động tới một số địa điểm bị tấn công tại miền Trung Israel.

Trước đó, ông Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn vào khoảng 18h30 ngày 7/4 (giờ Mỹ), nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể lệnh này có hiệu lực. Theo Đài truyền hình nhà nước IRIB, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng quân sự ngừng nổ súng vào 20h30 cùng ngày.

Tuy nhiên, trong suốt cuộc xung đột, Iran nhiều lần nhấn mạnh áp dụng chiến lược phòng thủ phi tập trung, theo đó các chỉ huy quân sự tại khu vực có quyền tự chủ nhất định trong việc triển khai tấn công dựa trên danh sách mục tiêu được định sẵn. Mô hình này đồng nghĩa với việc mệnh lệnh từ trung ương có thể cần thời gian để được truyền đạt và thực thi đầy đủ tới các đơn vị tác chiến trên thực địa.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Toàn cảnh quốc tế sáng 8/4: Iran miễn nhiễm các đòn đánh nhờ ma trận tên lửa ngầm
Toàn cảnh quốc tế sáng 8/4: Iran miễn nhiễm các đòn đánh nhờ ma trận tên lửa ngầm

VOV.VN - Các cơ sở tên lửa ngầm của Iran được chôn sâu hàng trăm mét dưới núi đá, kết hợp nhiều lối thoát và hệ thống phục hồi nhanh, khiến bom xuyên hầm hiện đại cũng gặp khó khăn khi tấn công.

Toàn cảnh quốc tế sáng 8/4: Iran miễn nhiễm các đòn đánh nhờ ma trận tên lửa ngầm

Toàn cảnh quốc tế sáng 8/4: Iran miễn nhiễm các đòn đánh nhờ ma trận tên lửa ngầm

VOV.VN - Các cơ sở tên lửa ngầm của Iran được chôn sâu hàng trăm mét dưới núi đá, kết hợp nhiều lối thoát và hệ thống phục hồi nhanh, khiến bom xuyên hầm hiện đại cũng gặp khó khăn khi tấn công.

Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp ngay cuối tuần này
Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp ngay cuối tuần này

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố rằng Mỹ và Iran có thể tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp để thương lượng.

Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp ngay cuối tuần này

Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp ngay cuối tuần này

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố rằng Mỹ và Iran có thể tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp để thương lượng.

Iran đưa ra “cơ sở khả thi”, Mỹ xúc tiến đàm phán chấm dứt xung đột
Iran đưa ra “cơ sở khả thi”, Mỹ xúc tiến đàm phán chấm dứt xung đột

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 7/4 cho biết, Iran đã đưa ra “một cơ sở khả thi để đàm phán”.

Iran đưa ra “cơ sở khả thi”, Mỹ xúc tiến đàm phán chấm dứt xung đột

Iran đưa ra “cơ sở khả thi”, Mỹ xúc tiến đàm phán chấm dứt xung đột

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 7/4 cho biết, Iran đã đưa ra “một cơ sở khả thi để đàm phán”.

