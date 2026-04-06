中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ mất máy bay hơn 100 triệu USD trong chiến dịch giải cứu phi công ở Iran

Thứ Hai, 10:26, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Mỹ cho biết Washington đã mất ít nhất hai máy bay quân sự trị giá hơn 100 triệu USD/chiếc trong chiến dịch giải cứu phi công mắc kẹt ở Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã bắn hạ các mục tiêu “xâm nhập”.

Báo The Wall Street Journal ngày 6/4 dẫn dữ liệu quân sự Mỹ cho biết các máy bay được sử dụng trong chiến dịch giải cứu tại Iran và sau đó bị phá hủy có giá trị hơn100 triệu USD mỗi chiếc.

Cụ thể, Mỹ đã triển khai dòng máy bay MC-130J trong chiến dịch tìm kiếm và giải cứu phi hành đoàn của tiêm kích F-15E bị bắn rơi, trong đó thành viên thứ hai vừa được giải cứu thành công.

my mat may bay hon 100 trieu usd trong chien dich giai cuu phi cong o iran hinh anh 1
Ảnh chụp máy bay Mỹ bị phá hủy trong chiến dịch tìm kiếm phi công bị mắc kẹt ở Iran. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Không quân Mỹ, MC-130J được thiết kế để đưa lực lượng vào và rút ra khỏi môi trường thù địch, đồng thời có khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Máy bay này còn được trang bị các hệ thống phòng vệ hiện đại, bao gồm cảm biến đối phó với các mối đe dọa phòng không như tên lửa tầm nhiệt.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington đã tự phá hủy hai chiếc MC-130J trong chiến dịch, song không tiết lộ chi tiết nguyên nhân mất máy bay.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ các “vật thể bay của đối phương” xâm nhập khu vực miền Trung nước này, đồng thời mô tả đây là một nỗ lực giải cứu “thất bại” của Mỹ. Một số hình ảnh do phía Iran công bố cho thấy xác máy bay tại hiện trường.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Qalibaf viết trên mạng xã hội: “Nếu Mỹ có thêm ba ‘chiến thắng’ như vậy, họ sẽ hoàn toàn suy sụp”.

Giới chức Iran cũng cho rằng nhiều phương tiện khác của Mỹ, bao gồm trực thăng và máy bay vận tải, đã bị phá hủy trong chiến dịch. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập.

Ngày 5/4, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu thành công thành viên thứ hai của phi hành đoàn chiếc F-15 bị bắn rơi tại Iran, khép lại chiến dịch kéo dài khoảng 36 giờ đầy căng thẳng ở khu vực Tây Nam nước này.

Trong suốt thời gian đó, lực lượng Mỹ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã chạy đua để tiếp cận viên sĩ quan Mỹ mất tích trước đối phương.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ giải cứu phi công F-15E trực thăng Mỹ bị phá hủy
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột
VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

Mỹ bắt giữ hai công dân Iran bị cáo buộc liên quan tới Tướng Qassem Soleimani
Mỹ bắt giữ hai công dân Iran bị cáo buộc liên quan tới Tướng Qassem Soleimani

VOV.VN - Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang giam giữ hai công dân Iran, gồm Hamideh Soleimani Afshar và con gái. Vụ bắt giữ diễn ra ngày 4/4, song địa điểm cụ thể không được công bố.

Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran
Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran

VOV.VN - Viên phi công thứ 2 của máy bay Mỹ F-15E (bị bắn rơi trên bầu trời Iran) đã được tìm thấy và đang được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm sau một cuộc đấu súng với lực lượng địa phương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ