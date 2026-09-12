Nóng thế giới hôm nay 12/9: Iran tập kích Mỹ bằng tên lửa dẫn đường mới

Iran tập kích lực lượng Mỹ bằng tên lửa dẫn đường quang - điện tử mới: Lần đầu tiên, Iran phóng các tên lửa dẫn đường quang - điện tử nhắm vào tàu chiến Mỹ. Các quan chức Iran tuyên bố nước này đang sử dụng các loại tên lửa mới với tính năng tiên tiến để tập kích tàu chiến đối phương.

Các tên lửa này nhiều khả năng được trang bị đầu dò quang - điện tử; loại thiết bị sử dụng camera và cảm biến ánh sáng để quan sát, bám bắt và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Các tàu chở dầu thô của Iran sau khi bị tấn công tại một địa điểm không xác định. Ảnh: Reuters

Iran trao đổi với một loạt nước về vấn đề eo biển Hormuz: Ngày 11/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun đã điện đàm về tình hình Trung Đông và eo biển Hormuz, trong bối cảnh Seoul đang cân nhắc khả năng đóng góp vào nỗ lực bảo đảm an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cuộc điện đàm diễn ra theo đề nghị của phía Iran. Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Tehran cảnh báo rằng bất kỳ đóng góp quân sự nào của Hàn Quốc vào cuộc xung đột cũng sẽ gây ra “những hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng trong ngày 10/9, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã có các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Syed Asim Munir để thảo luận về tình trạng căng thẳng leo thang trong khu vực.

Rộ tin Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo: Tờ Wall Street Journal ngày 10/9 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Iran đã tái khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo bằng cách tận dụng kho linh kiện tồn trữ trong các cơ sở quân sự ngầm dưới lòng đất.

Tên lửa đạn đạo Khaibar đất đối đất của Iran, có tầm bắn 2.000km. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin của Wall Street Journal, dữ liệu tình báo cho thấy dấu hiệu hoạt động bất thường tại hàng loạt cơ sở dưới lòng đất, trong đó có tổ hợp tên lửa Khojir ở phía đông nam Iran. Iran cũng được cho là đang gấp rút thiết lập các điểm lắp ráp ngầm mới để giảm nguy cơ bị đánh phá trong tương lai.

Israel phá hủy mạng lưới đường hầm Hezbollah tại dãy núi chiến lược ở Lebanon: Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/9 tuyên bố đã sử dụng hơn 1.100 tấn thuốc nổ để phá hủy hơn 2km mạng lưới đường hầm của phong trào Hồi giáo Hezbollah tại dãy núi chiến lược Ali al-Taher ở miền Nam Liban, sau khi giành quyền kiểm soát cả khu vực trên mặt đất và dưới lòng đất.

IDF cho biết bên trong 2 đường hầm trải dài hơn 2 km, quân đội Israel đã tìm thấy hàng chục quả rocket, tên lửa, thiết bị bay không người lái, súng máy, tên lửa chống tăng, cùng hàng trăm quả mìn và thiết bị nổ.

Mỹ tiếp tục siết chặt quy định đối với visa H-1B: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/9 đề xuất loại bỏ thời gian ân hạn 60 ngày hiện cho phép một số lao động nước ngoài, trong đó có người giữ visa H-1B, được ở lại Mỹ để tìm chủ lao động bảo lãnh mới sau khi mất việc.

Theo thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đăng trên Công báo Liên bang ngày 10/9, những người giữ visa lao động tạm thời H-1B và một số loại visa khác sẽ phải rời khỏi Mỹ ngay khi hợp đồng lao động kết thúc, thay vì được ở lại tối đa 60 ngày như hiện nay. Đề xuất này có thể tác động đáng kể tới các công ty công nghệ và tư vấn lớn của Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào lao động nước ngoài có tay nghề cao, đặc biệt từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Vụ cháy phà ở Philippines: Lực lượng cứu hộ gặp khó, hơn 80 người vẫn mất tích: Lực lượng cứu hộ Philippines đã nối lại công tác tìm kiếm những người sống sót sau vụ cháy phà, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng ngoài khơi tỉnh Palawan ở phía Tây đất nước, trong khi hơn 80 người vẫn còn mất tích. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh từ trên không cho thấy chiếc phà MV June Aster bị cháy rụi sau vụ hỏa hoạn xảy ra ngoài khơi Palawan, Philippines. (Ảnh: Reuters)

Theo danh sách hành khách mà cơ quan chức năng Philippines công bố, chiếc phà đang chở 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn trên hành trình từ Baseco ở Manila đến Coron, một điểm du lịch nổi tiếng ở Palawan. Người phát ngôn của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines bà Cayabyab cho biết, các hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do khói dày đặc vẫn bốc ra từ chiếc phà bị cháy, nhiệt độ trên tàu cao, ngăn cản lực lượng cứu hộ lên phà.

Hàn Quốc cử đội cứu trợ thứ hai tới Nepal: Sáng 11/9, Hàn Quốc tiếp tục cử thêm một đội cứu trợ thiên tai khẩn cấp đến Nepal để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa lũ quét xảy ra vào tháng trước.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, vào lúc 2h55 sáng 11/9 (theo giờ địa phương), đội cứu trợ thiên tai khẩn cấp thứ hai của nước này đã khởi hành đến Nepal để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết và phục hồi sau trận lũ lụt tàn phá hồi tháng trước. Đội cứu trợ gồm tám thành viên - là các quan chức đến từ Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Trung tâm Y tế Quốc gia Hàn Quốc, khởi hành trên máy bay vận tải quân sự KC-330 cùng khoảng 4 tấn hàng cứu trợ trị giá 180 triệu won (khoảng hơn 134.000 USD), bao gồm lều, chăn và quần áo. Đây là số hàng do các công ty và tổ chức khác nhau của Hàn Quốc quyên tặng sau khi Nepal xảy ra thảm họa lũ quét vào cuối tháng 8 vừa qua.

Rò rỉ thông tin cá nhân của hàng trăm ngàn công chức Nhật Bản: Lại xảy ra một vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn tại Nhật Bản và vụ việc lần này nghiêm trọng hơn khi liên quan tới các cơ quan chính phủ.

Trong cuộc họp báo diễn ra sau phiên họp Nội các ngày 11/9, Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Matsumoto Hisashi tiết lộ “khoảng 246.000 thông tin cá nhân có thể đã bị rò rỉ từ mạng lưới chính phủ, do sự truy cập trái phép của bên thứ ba chưa rõ danh tính”. Thông tin bị rò rỉ từ mạng lưới có tên gọi “Dịch vụ giải pháp Chính phủ”, bao gồm tên, địa chỉ của nhân sự thuộc các bộ và cơ quan trung ương. Vào tháng 7 vừa qua, hoạt động truy cập trái phép vào mạng lưới nêu trên đã được xác nhận và các biện pháp như đình chỉ tài khoản đã được thực hiện.

Australia ngăn chặn thành công 16 âm mưu khủng bố: Căng thẳng ở Trung Đông sau vụ Hamas tấn công Israel vào năm 2023 đã làm gia tăng mâu thuẫn sắc tộc tại Australia khiến cho tình trạng bạo lực cực đoan gia tăng. Trong đó, cơ quan tình báo của nước này đã ngăn chặn thành công nhiều âm mưu khủng bố.

Trong tuyên bố nhân dịp tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 11/9, Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Australia Mike Burgess cho biết, trong 9 tháng qua, cơ quan của ông đã ngăn chặn thành công 16 âm mưu khủng bố. Còn nếu tính từ năm 2014, số âm mưu khủng bố mà cơ quan này đã ngăn chặn lên tới 33 vụ. Ông Mike Burgess cho biết giờ đây các âm mưu khủng bố đã rất khác, thay vì hoạt động quy mô lớn và phức tạp như trước thì nay cơ quan chức năng của Australia phải đối mặt với những cá nhân hay các nhóm nhỏ sử dụng vũ khí thô sơ với chiến thuật đơn giản.