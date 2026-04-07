HĐBA LHQ sửa dự thảo về eo biển Hormuz, bỏ nội dung sử dụng vũ lực

Một nguồn tin khu vực Vùng Vịnh cho hay, dự thảo mới của nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz đã loại bỏ các nội dung liên quan đến khả năng sử dụng vũ lực, nhằm tránh nguy cơ bị phủ quyết.

Eo biển Hormuz trên bản đồ. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, trong dự thảo trước đó, nghị quyết cho phép sử dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết” để bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển, đồng thời mở đường cho các hoạt động hải quân tại khu vực tuyến vận tải chiến lược này. Eo biển Hormuz hiện gần như bị gián đoạn hoạt động kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Dự thảo ban đầu được cho là đã vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc và Nga – 2 trong số 5 ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Trong phiên bản mới sau khi đã được chỉnh sửa nhiều lần, dự thảo kêu gọi các quốc gia “phối hợp nỗ lực mang tính phòng vệ, tương xứng với tình hình” nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, dự thảo mới cũng tái khẳng định các quyền và tự do liên quan đến việc đi lại qua eo biển, đồng thời yêu cầu Iran lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại. Văn bản cũng đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc báo cáo về bất kỳ vụ tấn công nào tiếp theo của Iran, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ lan rộng các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Bab al-Mandab (hay Bab al-Mandeb) ở Biển Đỏ – khu vực từng bị lực lượng Houthi, đồng minh của Iran, tấn công.

Theo nguồn tin, cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết này ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 3/4, sau đó được lùi sang 4/4 và tiếp tục hoãn đến tuần này. Hiện thời điểm bỏ phiếu mới được dự kiến vào 11h ngày sáng 7/4 giờ miền Đông nước Mỹ (tức 22h cùng ngày theo giờ Việt Nam).